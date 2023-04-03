SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine 2 gün içinde karşılıksız ve geri ödemesiz 10 bin TL! Başvurular az önce başladı

Emekli maaşları nisan ayında zamlı olarak ödenecek. Ayrıca EYT’liler de ilk maaşlarına nisan ayında kavuşuyor. Emekli maaşlarına yapılan zam milyonlarca EYT’linin emeklilik hakkını elde etmesi ile birlikte banka promosyon ücretlerine de zam yapıldı. Bankacılık sektörünün önemli isimlerinden olan ING Türkiye, milyonlarca emekliye müjdeyi duyurdu. ING nisan ayı emekli promosyon ücretleri güncellenirken verilecek olan rakam emekliyi memnun edecek gibi görünüyor. Üstelik hemen başvuru yapan emekliler 2 gün içinde ödemesi ne olacak. Karşılıksız ve geri ödemesiz maaşa ek verilecek olan nakit para desteği ile ilgili detaylar haberimizde…

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen grubun yıllardır devam eden mücadeleleri sonuçlanmış ve emeklilik hakkını elde etmişlerdi. Mart ayında TBMM’den geçen EYT yasası ile birlikte Milyonlarca kişi emeklilik dilekçelerini vermeye başladı. EYT'liler maaş heyecanı içinde geri sayımda. Çünkü nisan ayında EYT'lilerinin maaşları hesaplarına geçecek. Hemen EYT’lilerin nisan ayında Maaş almaya başlayacak olması hem de en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltilmesi bankalar arasında rekabeti de körükledi. Bankalar, emeklilere verdikleri banka promosyonu ücretlerini yavaş yavaş güncellemeye başladı. Bankacılık sektörünün öncü isimlerinden olan ING Türkiye'de bu konuda ilk güncellemeyi duyuran bankalardan biri oldu. ING Bank'ın emekliye ödeyeceği promosyona artış yapıldı. Peki ING Bank nisan ayı promosyon ücretleri ne kadar oldu? ING Bank emekli promosyon miktarı kaç TL?

EMEKLİYE GERİ ÖDEMESİZ MAAŞA EK 10.000 TL VERİLECEK

Son dönemlerde emekliye yönelik olarak yaptığı kampanyalarla adından çok söz ettiren ING Bank, nisan ayı emekli promosyon ücretlerini de güncelledi. Milyonlarca emekli müşterisine yenilerini katmak isteyen banka, 10.000 TL'ye Varan maaşa ödeme ile öne çıkıyor. ING Türkiye'den maaş aralığına göre emeklilere ödenecek nisan ayı promosyon ücretleri şöyle:

Aylık maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olan emeklilere: 5.100 TL

Aylık maaşı 3.500- 7.499 TL aralığında olan emeklilere: 5.950 TL

Aylık maaşı 7.500- 9.999 TL aralığında olan emeklilere: 7.650 TL

Aylık maaşı 10 bin TL ve üzeri tutarlarda olan emeklilere: 8.500 TL

ING Bank vereceği 8500 TL net promosyona ek olarak 3 adet ödeme talimatı verenlere fatura başına 500 TL olmak üzere 1500 TL’lik ek promosyon fırsatı sunuyor. Yani ING'nin emekliye sağladığı toplam promosyon miktarı 10.000 TL'ye kadar yükseliyor.

BUGÜN BAŞVURU YAPAN 2 GÜN İÇİNDE ALIYOR

ING Bank emekli promosyon fırsatlarından faydalanmak için hemen başvuru yapabilirsiniz. Başvurular banka şubelerinden, mobil bankacılık üzerinden ve internet bankacılığı aracılığı ile kabul ediliyor. Emekliler başvurularını bugün yapmaları halinde 10.000 TL'ye Varan maaş promosyonunu 2 gün içinde alabiliyor. Üstelik koşul yok şart yok Sadece emekli maaşınızı 3 yıllığına ING Bank’a taşımak yeterli oluyor.