SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı Emeklisine 12000 TL Ödeme Olacak! Son Dakika Açıklama Yapıldı!

Ziraat Bankası, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine özel bir fırsat sunuyor! Maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler, 12.000 TL nakit avans alabilecekler. Bu avantaj, finansal zorluk yaşayan emekliler için önemli bir destek sağlayacak.

Başvuru süreci ise oldukça basit: Bankanın şubelerine şahsen başvurun, kimlik belgesi ve maaş bordrosu gibi belgeleri sunun. Onaylandığında, 12.000 TL avans talebiniz işleme alınacak.

Fırsatı kaçırmamak için Ziraat Bankası’nın güncel duyurularını takip edin ve başvurunuzu zamanında yapın. Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilir veya bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ziraat Bankası, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerine müjde verdi. Maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler, 12.000 TL nakit avans fırsatından yararlanabilecek. Finansal zorluk çeken emekliler için büyük bir destek sağlayacak bu teklif, başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken adımları içeriyor:

Başvuru Adımları:

Şubeye Başvuru: En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek emekli maaşınızın Ziraat Bankası’ndan ödendiğini belirtin.

Gerekli Evraklar: Kimlik belgesi ve maaş bordrosu gibi belgeleri hazırlayın.

Onay Süreci: Başvurunuz onaylandığında, 12.000 TL nakit avans talebiniz işleme alınacak.

Bu fırsatı kaçırmamak için Ziraat Bankası’nın güncel duyurularını takip edin ve başvurunuzu zamanında yapın. Detaylar ve başvuru için en yakın şubeyi ziyaret edebilir veya bankanın resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz.