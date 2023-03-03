SSK, BAĞ-KUR, Memur ve EYT'li emekli maaşları artıyor! Ek zam kesinleşti, TÜİK açıkladı

Uzun yıllardan beri büyük bir heyecanla beklenen EYT düzenlemesi önce meclisten geçti ardından da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yani EYT’liler artık resmen emeklilik dilekçesi vermeye başlayabilir. Bir yandan EYT sevince yaşarken yaşanırken bir yandan da emekliye ek zam müjdesi geldi. Nisan ayından itibaren Maaşlar zamlı olarak hesaplara yatacak. TÜİK zam oranını da duyurdu.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi uzun bir bekleyişin ardından nihayet TBMM’den geçti ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi Mart ayından itibaren emeklilik dilekçesi vermeye başlayacak. Nisan ayında ise ilk emekli maaşları bağlanacak. Bir yandan EYT'nin mutluluğu yaşanırken bir yandan da tüm emeklileri sevindirecek yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli maaşlarına ek zam geliyor. Milli gelir arttı bu da emekli maaşlarına yansıyacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA BÜYÜME ZAMMI EKLENECEK

Heyecanla beklenen EYT'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte şimdi gözler maaşlara çevrildi. EYT'liler ilk emekli maaşlarını Nisan ayından itibaren alacak. Tam da bu sırada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından büyüme rakamları açıklandı. 2022 yılı Ekonomik büyüme kaynaklı maaş artışı emeklilere de yansıyacak. Hem SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi hem de EYT'liler büyüme zammı alacak.

2022 YILINDA EKONOMİK BÜYÜME BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'nin 2022 yılı büyüme rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2022 yılında %5.6 oranında büyüme gösterdi. Mevcut uygulamaya göre büyüme rakamları Bu yıl ocak ayından sonra emekli olan vatandaşların maaşlarına artış olarak yansıyacak. Yani ocak ayından itibaren emeklilik dilekçesi veren SSK BAĞ-KUR emeklisi memur emeklisi ve EYT'liler büyüme zammı alacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA %1.68 ZAM YAPILACAK

Milli gelir artışı emekli maaşlarına zam olarak yansıyacak. Büyümenin %30'u oranında yapılacak olan zam %1.68 olarak gerçekleşecek. Yani nisan ayında emekli maaşlarına büyüme zam mı eklenecek ve Maaşlar %1.68 zamlı olarak hesaplara geçecek.