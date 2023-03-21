SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisini mest edecek ödeme! 3 gün içinde 7500 TL karşılıksız ödeme yatıyor

Milyonlarca emekli vatandaş için ek ödemeler son derece önemli. Özellikle EYT yasası ile birlikte bankaların emekliye verdiği Maaş promosyonu ödemelerinde önemli güncellemeler yapıldı. Emeklinin yüzünü güldürecek yeni güncelleme haberi bu defa Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Türkiye İş Bankası, EYT ile birlikte artan emekli sayısını fırsat bilerek maaş promosyonunu yükseltti. Emeklinin yeni maaş da tablosuna göre yeni promosyon güncellemesi yapıldı. Peki emekliler ne kadar promosyon alacak? Türkiye İş Bankası güncel promosyon ücretleri ne kadar?

Yükselen enflasyon düşen Alım gücü nedeniyle emekliler her türlü ek geliri dört gözle bekliyor. Emekliye ek kazanç olarak son dönemlerde banka promosyonları da öne çıkıyor. Çünkü geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana bankaların emekliye ödediği promosyon ücretleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte bankalar daha da yüksek promosyon ödemesi yapmaya başlayacak. Bu konuda ilk adımı atan bankalardan biri Türkiye İş Bankası oldu. Türkiye İş Bankası'nın emekleyen Nisan ayından itibaren vereceği yeni promosyon ücretleri açıklandı. Peki Emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? Türkiye İş Bankası güncel promosyon ücretleri ne kadar?

TÜRKİYE İŞ BANKASI PROMOSYON ÜCRETLERİNİ GÜNCELLEDİ

Türkiye İş Bankası, SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden milyonlarca emekli vatandaşa maaş aralığına göre promosyon veriyor. Elbette EYT yasası ile birlikte bu rakamların daha da artacağı tahmin ediliyor ancak bankanın güncel promosyon ücretleri belli oldu. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden maaşını İş Bankası'na taşıyan ve 3 yıl boyunca burada kalmaz sözü veren emeklilere İş Bankası tarafından maaş aralığına göre ödenen promosyon ücretleri şöyle:

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu

3 GÜN İÇİNDE ALABİLİRSİNİZ

Hala emekli maaşını taşımayan varsa hemen Türkiye İş Bankası'na maaşını taşıyarak promosyon fırsatlarından yararlanabilir. Ancak banka kaynaklarından gelen iddialara göre Nisan ayından itibaren promosyon ücretleri daha da yükselecek. 5500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler için Nisan ayından itibaren EYT'lilerin de Maaş almaya başlaması ile birlikte en az 15.000 TL promosyon ödemesi yapılması bekleniyor. konuyla ilgili şu anda bankaların çalışmaları hala devam ediyor. Fakat nisan ayına doğru geri sayım başladıkça heyecanla artıyor.

Uzmanlar hala promosyon ücreti almayan emeklilerin beklemesini tavsiye ediyor. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren bankaların yapacağı yeni güncel promosyon açıklaması ile birlikte siz de istediğiniz bankayı seçebilir ve maaşınızı taşıyarak ödeme alabilirsiniz.