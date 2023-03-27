SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT'liyi zıplatacak zam! Emekli promosyonunda zirvenin sahibi belli oldu

Emekli promosyon zammı haberleri Mart ayının son günlerinde de yine milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası bankalar harekete geçmişti. her geçen gün yeni bir bankadan promosyon güncellemesi haberi geliyor. Promosyona zam haberlerini yakından takip eden emekliler de en yüksek promosyon veren bankalar hangileri sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Nisan ayında milyonlarca emeklenince bir para dolup taşacak Çünkü bankalar promosyonu arşa çıkarmaya hazırlanıyor.

Emekli vatandaşlar son dönemlerde en çok banka promosyonu miktarlarını araştırıyor. Özellikle en düşük emekli maaşına yapılan zam sonrası milyonlarca emekli harekete geçti. bankaların verdiği promosyon rakamlarını güncellemesini isteyen emekliler bu konuda talepte bulunuyor. Bankalarda emeklinin bu çağrısına Kulak verdi. En düşük emekli maaşına yapılan artış ve EYT yasasının hayata geçmesiyle birlikte bankalar harekete geçti. güncel banka promosyon tutarları belli oldu. O banka zirveyi hiç kimseye kaptırmadı. Nisan ayı emekli maaş promosyonu ödemelerine zam yapan banka, adeta emekliyi İhya etmeye hazırlanıyor. Bu bankayı tercih eden emekli para para demeyecek.

YAPI KREDİ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ 2023

Uzun süreden beri emekli promosyon ödemelerinde zirveyi kimselere kaptırmayan Yapı Kredi Bankası yine büyüklüğünü konuşturdu. EYT yasası ve emekli maaşlarına yapılan zam sonrası da yine promosyon güncellemesine giden banka yeni ücretlerini duyurdu. Yapı Kredi Bankası'nın maaş aralığına göre verdiği promosyon miktarları şu şekilde:

3.499 TL'ye kadar olan kişiler 4.500 TL

3.500 TL-7.499 TL arasında olan kişiler 5.250 TL

7.500 TL- 9.999 TL arasında olan kişiler 6.750 TL;

10.000 TL’nin üzerinde olan kişiler 7.500 TL nakit

Yapı Kredi Bankası'nın emekliye sürprizleri bununla da bitiyor. Emekli maaş sözleşmesi yapan ve 3 yıllığına Yapı Kredi Bankası müşterisi olan emeklilere 2 yeni fatura ödeme talimatı vermeleri halinde Maaş promosyonu ve maaşlarından bağımsız olarak 250 TL Ek nakit ödeme yapılıyor. Aynı zamanda emekliye 3 ay boyunca 0 faizli 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limiti veriliyor. Buna ek olarak emekliler kredi kullanmak istemeleri durumunda Yapı Kredi Bankası'ndan düşük faizli ihtiyaç kredisi alabiliyor.

YAPI KREDİ PROMOSYON ŞARTLARI NETLEŞTİ

Diğer yandan Yapı Kredi Bankası'nın emekli promosyon şartları da netleşti. maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıyarak müşteri olan emekliler promosyondan doğrudan faydalanabilecek. yani Yapı Kredi Bankası'ndan promosyon almak için sadece 3 yıllık maaş taşıma sözü vermek yeterli oluyor. Ek promosyonu fırsatlarından faydalanmak isteyen emekliler ise 2 adet otomatik ödeme talimatı verebilir. Yapı Kredi Bankası'na maaş taşıma işlemlerini yapmak için banka şubelerinden destek alabileceğiniz gibi mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden de maaşınızı taşıma fırsatını elde edebilirsiniz.