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SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'li fark etmez! Finansbank’a gidene 8000 TL + 1500 TL emeklilik ödülü var

SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi için bankaların ödül fırsatları sürüyor. Finansbank'ta Mart ayı emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca bu bankalardan alma sözü veren emekliye 8.000 TL + 1.500 TL verilecek.

SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'li fark etmez! Finansbank’a gidene 8000 TL + 1500 TL emeklilik ödülü var

Finansbank, Mart ayı emekli promosyon ücretleri ile dikkatleri üzerine topluyor. Uzun süreden beri emeklilere özel çalışmalar yürüten bankadan yeni promosyon duyurusu geldi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li fark etmeden herkes başvuru yaparak Finansbank'tan Maaş promosyonu alabiliyor. Üstelik mart ayı Finansbank emekli promosyon ücretleri de güncellendi. Peki, Finansbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? Mart ayı Finansbank emekli promosyon ücretleri ve detaylar haberimizde…

Milyonlarca emekli için bankaların Maaş promosyonu çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. özellikle Mart ayında EYT'lilerin emeklilik hakkı elde etmesi ile birlikte bankalar promosyon güncellemesi çalışmalarına da başladı. Bu defa haber Finansbank'tan geldi. Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yaparak emekli maaş promosyonu ücretlerinin yenilendiğini bildirdi. bankadan yapılan açıklamaya göre emeklilere belirli şartlar doğrultusunda 8000 TL + 1500 TL Ek promosyon verilecek.

FİNANSBANK MART AYI GÜNCEL PROMOSYON ÜCRETLERİ

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Finansbank, Yeni emekli promosyon ücretlerini açıkladı. Bankadan yapılan duyuruya göre maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca Finansbank müşterisi olan emekliye maaş aralığına göre 8000 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunulacak. Buna ek olarak Finansbank'ın emekliye sunduğu kredi kartı ayrıcalıkları da bulunuyor. Yani Finansbank'ın kredi kartını kullanan emekliler tek sefere mahsus olarak 1500 TL'ye Varan ödül para kazanma imkanına sahip olacak. Herhangi bir ek koşul yok sadece 3 yıllık maaş taahhütü vererek Finansbank'ın bu ayrıcalıklarından yararlanmak mümkün.

MAAŞINIZI TAŞIMAK İÇİN FİNANSBANK ŞUBESİNE GİDİN

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'linin faydalanacağı Finansbank emekli maaş promosyonu kampanyasında maaş taşıma işlemleri de son derece kolay. Emekliler sadece T.C kimlik kartları ile birlikte en yakın şubeye giderek maaşlarını taşıyabilir. Aynı zamanda e-devlet üzerinden de emekli maaşınızı aldığınız bankayı değiştirebilirsiniz. Yine Finansbank'ın mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden de maaş taşıma işlemlerini yapmak mümkündür.

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