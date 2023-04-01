SSK BAĞ-KUR emeklisine yüzde 10 zam! Temmuz’da zam bombardımanı başlayacak

Milyonlarca emekli, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği en düşük emekli maaşına zam müjdesi ile sevinmişti. Ancak 7500 TL üstü maaş alan emekliye asıl müjde Temmuz ayında gelecek. Üstelik emekli maaşlarına yapılacak artışa ek olarak 2000 yılı sonrası emeklileri intibak zammı da bekliyor. Emekliler bu defa rekor zam alacak en düşük emekli maaşı en az 10.000 TL olacak.

Türkiye'de son iki yıldan beri sürekli yükselmeye devam eden enflasyon nedeniyle en çok zorluk çeken Grup emekliler oldu. Bu durumu değerlendiren hükümet ise geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Emekliler bu karara oldukça sevindi ancak 7500 TL ve üstü maaş alan emeklilerin zam durumu muallakta kaldı. O gruba da Müjdeli Haber geldi. Temmuz ayında maaşlara rekor zam geliyor. Enflasyon ve refah payına ek olarak intibak zammı da Temmuz ayında emekli maaşlarına eklenecek. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar mağduriyetten tamamen kurtulacak.

TEMMUZ'DA EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE ENFLASYON ZAMMI GELİYOR

Emekli maaşlarına her 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı kararıyla emekli maaşlarına refah Payı da ekleniyor. 2023 yılında ise ara zam ile emekliler Bir Hayli sevinmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Ancak 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler seçim zammı alamadıkları için hükümete bir hayli Kırgın. Bu durumun düzeltilmesi için de çalışmalar başladı. Temmuz ayında emekliyi rekor zam bekliyor.

Gelen ilk bilgilere göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyona ek olarak verilecek refah payı bir hayli yüksek olacak. Emekli maaşlarına temmuzda beklenen zam oranı %70'i bulacak nokta SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan tüm vatandaşlar zamdan faydalanırken EYT ile Yeni emekli olanlar da bu kapsamda olacak.

2000 SONRASI EMEKLİLERE İNTİBAK ZAMMI VAR

Buna ek olarak 2000 yılından sonra emekli olanlar için de intibak zammı müjdesi geliyor. 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşı 2000 yılı öncesi emekli olanlara oranla daha düşüktü. Hükümet bu konuda da yeni bir adım attı ve aradaki gelir dengesizliğinin kaldırılması için çalışmalar başladı. 2000 yılı sonra sevmekle olanlara en az bin 300 lira zam yapılacağı konuşuluyor. Seçime kadar 2000 sonrası emeklilerin durumunun çözülmesi bekleniyor.