SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit

Emekliye ne varsa devlet bankalarında var. En büyük kamu bankalarından olan Ziraat Bankası, bayram öncesi emeklinin cebini dolduruyor. SSK BAĞ-KUR 4c emeklisi ile EYT'li için Ziraat Bankası promosyon tutarları güncellendi. hemen başvuru yapan emekliye 3 gün içinde Ziraat Bankası'ndan tek seferde 15.000 TL promosyon fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası güncel promosyon ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde…

Ziraat Bankası'ndan nisan ayında çok önemli promosyon atağı geldi. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ile birlikte kamu bankaları ve özel bankalar promosyon rekabeti için bir kez daha kolları sıvadı. Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası da emekliye nisan ayında rekor promosyon ödemesi yapacak. Ziraat Bankası Maaş promosyonu ücretleri maaş aralığına göre değişiyor ancak nisan ayında zamlı ödeme yapılacak. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı ne kadar? Ziraat Bankası Emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar ve merak edilen tüm şartlar haberimizde…

ZİRAAT BANKASI'NDAN 15.000 TL PROMOSYON

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'li için Ziraat Bankası'ndan çok önemli duyuru geldi. bugün başvuru yapan emekliye Ziraat Bankası'ndan tam 15.000 TL promosyon fırsatı sunulacak. Tüm emeklilerin yüzünü güldürmeye hazırlanan banka, tek şartla Maaş promosyonu veriyor ek koşul istemiyor. Sadece emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşıyarak binlerce liralık promosyon fırsatını değerlendirebilirsiniz. Ziraat Bankası'na göre promosyon ödemesi yapıyor. En düşük emekli maaşının 7500 TL olması ile birlikte Ziraat Bankası emekli promosyon tutarları da güncellendi. Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu verecek?

TÜM EMEKLİLERE 15.000 TL PROMOSYON

Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri nisan ayı için güncellendi. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi fark etmeden tüm emeklilere Maaş promosyonu fırsatı sunan banka, tamı tamına 15.000 TL ödeme yapıyor. Tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapıp bu ödeme fırsatını değerlendirebilirsiniz. Ziraat Bankası güncel emekli promosyon başvurusu için en yakın banka şubesine gitmeniz yeterli oluyor. T.C kimlik kartı ile birlikte Ziraat Bankası'na başvuru yapan emekliye 3 yıllık taahhüt imzalatılıyor. Bu tarih sözleşmesini imzalayarak 3 yıl boyunca maaşını Ziraat Bankası'ndan alma sözü veren emekliler tamı tamına 15.000 TL nakit ödemeyi 3 gün içinde banka hesabından alabiliyor. rekor promosyon ödemesi yapan Ziraat Bankası emekliye daha birçok ayrıcalık tanıyor. Ziraat Bankası'nın avantajlı dünyasına katılmak istiyorsanız vakit kaybetmeden maaşınızı taşıyın ve promosyon fırsatını yakalayın.