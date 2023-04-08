SSK, BAĞ-KUR 4C'li emekliye hafta sonu müjdesi! Maaşlara 1000 TL ek zam geldi

Emeklilere müjdeli haber hafta sonunda geldi. Milyonlarca emekli bu haberi alınca sevinçten adeta havalara uçacak. Başvuru yapmanız koşuluyla maaşlara ek zam geliyor. SSK BAĞ-KUR 4c emeklisi 1000 TL ek zam alabilir. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi ile birlikte o banka promosyon farkı ödemesi kararı aldı. Promosyon farkı almak isteyen emeklilerin o tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. İşte emekliye hafta sonu müjdesinin detayları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılması kararı Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı. Nisan ayı itibariyle emekliler zamlı maaşlarını almaya başlayacak. ancak nisan ayı promosyon ücretlerini zamsız maaş üzerinden veren bankalarda bu durumda harekete geçti. bankalar milyonlarca Emekliye promosyon farkı ödemesi kararı aldı. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan herkesi kapsayan yeni duyuruda yapıldı. Başvuru yapan emekliye bin TL Ek ödeme yapılacak. Başvuru için son tarih ise 30 Nisan 2023 olarak duyuruldu.

BANKALARDAN HEM PROMOSYON FARKI HAMLESİ GELDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz Kasım ayında bankalarla masaya oturmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde promosyonda taban ve tavan tutarlarda güncellenmişti. Ancak en düşük emekli maaşına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla artış yapılması sonrası bankalarda yeniden atak yapmaya başladı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek Haber hafta sonu müjdesi olarak verildi. başvuru yapan emekliye bankalar promosyon farkı ödeyecek. bankaların şu an olarak verdiği güncel tavan ve tavan promosyon ücretleri şöyle:

“Maaşı 3 bin 499 TL’ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arası alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL-9 bin 999 arasında alanlara 4 bin 500 TL ve 10 bin TL üzerinde ise 5 bin TL nakit promosyon bedeli ödeniyor.”

BAŞVURU YAPAN EMEKLİYE 1000 TL EK ÖDEME YAPILACAK

Bankaların verdiği promosyon miktarları özel bankaların ve kamu bankalarının kendi politikalarına göre farklılık gösterebiliyor. nisan ayı promosyon ücretlerini Geçtiğimiz günlerde duyuran bankalar emekli maaşına yapılan artış sonrasında zam kararı aldı. yapılan zamla birlikte promosyon ücretlerine fark Doğdu. Bu durumda bankalar daha önce promosyon alanları için ek ödeme yapma kararı verdi. Garanti Bankası da bir son dakika açıklaması yaparak daha önce promosyon almış olan müşterilerine promosyon farkı vereceğini duyurdu. Garanti Bankası'ndan promosyon farkı almak isteyenlerin başvuru yapmaları gerekiyor. son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak açıklanırken promosyon farkı olarak da yapılacak olan ödeme 1000 TL olarak duyuruldu. yani daha önce 7.500 TL'ye kadar promosyon veren Garanti Bankası emeklilere 1000 TL de ek ödeme yaparak bu miktarı 8.500 TL'ye çıkaracak.