SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklisine para yağıyor! En az 7500 TL nakit destek

Mayıs ayının gelişiyle birlikte emekli promosyon ücretleri güncellendi. En düşük emekli maaşında yapılan düzenleme ile birlikte banka promosyonları 10.000 TL'ye ulaştı. Buna göre 10.000 TL emekli maaşı alan biri 10.000 TL'lik promosyon ödemesi ile birlikte 20.000 TL'yi cebe atacak. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyonları güncellendi. 13 banka SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açtı. 10.000 TL'ye ulaşan promosyon ödemeleri yüzleri güldürdü. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka tutarlar!

Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan EYT'liler maaşlarına kavuşuyor.

Başvuran 1.7 milyon kişiden yaklaşık 1 milyonunun aylığı bağlanırken, kalanların işlemleri de bu ay tamamlanacak.

Emekli aylığı bağlanan EYT'liler fark, peşin aylık ve ikramiye gibi ödemelerin yanı sıra promosyonunu da alacak.

NASIL ALINACAK?

Bankaların da promosyon kampanyaları sürüyor. Emeklilerin, dul ve yetimlerin alabildiği promosyonda ödemeler bankaya ve maaşa göre değişiyor.

Kampanyalara göre 10 bin liraya kadar ödeme alma imkanı bulunuyor.

Emekli olan EYT'liler ilk maaşının yatırıldığı bankadan kolayca promosyonunu alabilecek. Bunun için mobil ve internet bankacılığıyla ya da şubeden başvurulabilecek.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Bankaların 3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlediği promosyon tutarları şöyle:

ALBARAKATÜRK: Maaşa göre 4.500, 5.500, 6.000, 6.500 lira. 2 fatura talimatına ek 500, emekli yakınını getirene her kişi için 500 lira.

AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyu ayda 1.000 lira harcama sözü verene 1.500 lira.

DENİZBANK: Mobildeniz indiren EYT'lilere maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus.

HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. 1 fatura talimatına 500, en çok 1.500 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.

TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira.

VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.