Sonunda asgari ücrete zam netleşti! Kimse bu kadar beklemiyordu ama asgari ücrete ara zam rekor oldu

Emekliye yapılan ek zam asgari ücretli çalışanları da umutlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine asgari ücrete ara zam tarihini açıklamıştı. Asgari ücretliler seçim öncesinde zam bekliyordu ancak zam tarihi seçimden sonra yani temmuz ayına kaldı. Temmuzda asgari ücrete ek zam kesinleşti üstelik rakamlar da ortaya çıktı. Bu haberi olan asgari ücretle çalışanlar düğün bayram edecek. Çünkü asgari ücrete rekor ek zam geliyor. Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu ancak Beklenmeyen oldu. Asgari ücret temmuzda resmen çift haneye çıkıyor.

Asgari ücrete seçim zammı olacak mı, asgari ücrete ara zam gelecek mi sorularının yanıtını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete seçim zammı olmayacağını ancak temmuzda bir ek zam olacağını duyurdu. Yani asgari ücretliler ara zam için temmuz ayını beklemeye başladı. Milyonlarca asgari ücretle çalışanın gözü kulağı ise gelecek olan zam oranında. Her geçen gün artan Hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle zor günler geçiren Asgari ücretliler bir an önce bu durumun çözülmesini istiyor. Ankara kulislerinden gelen bilgiler ise Asgari ücretliyi bir hayli sevindirecek türden. Çünkü temmuzda asgari ücrete rekor zam gelecek.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM SÜREKLİ HALE GELEBİLİR

Asgari ücret zammı normal şartlarda yılda bir defa yapılıyordu. Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit Komisyonu yeni yılın asgari ücretini belirliyordu. Ancak Türkiye'de son 2 yıldan beri yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar nedeniyle asgari ücrete ara zam zorunluluğu da ortaya çıktı. Geçtiğimiz yol Temmuz ayında ilk kez asgari ücrete ek zam yapıldı. Asgari ücret temmuzda 5.500 TL'ye yükselirken Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu sonrasında %54 daha zam yapılarak 8.500 TL'ye yükseltildi. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte işverene verilen teşvik ve destekler de arttırıldı.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA REKOR ARA ZAM GELİYOR

Ancak beklenen olmadı ve ekonomik koşullar düzelmedi. Enflasyon rakamları artmaya devam ederken Asgari ücretli çalışanlar 2023 yılı içinde ek zam beklentisi içine girdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde emekliler için açıkladığı ara zam sonrasında asgari ücretlilerin de beklentisi arttı. Seçim öncesi ekran bekleyen asgari ücretliye kötü haber gelse de temmuz zammı için yeşil ışık yandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada asgari ücrete ek zammın Temmuz ayında geleceğini söyledi. Üstelik yavaş yavaş rakamlar da belli olmaya başladı. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre asgari ücrete yapılacak olan ara zam en az 2500 TL olacak. Yani Temmuzdan sonra yeni asgari ücret 11 bin TL'ye yükselebilir.