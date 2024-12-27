Sonuç hüsran; Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaş zammı belli oldu!

2024 yılını zor geçiren emekliler, 2025 yılında kendilerine yapılacak maaş artışlarının ne kadar olacağını öğrenmek için heyecanla bekliyor. Özellikle asgari ücretin açıklanmasının ardından emekliler, kendilerine yapılacak zammı büyük bir dikkatle izliyor. 2025 yılı emekli maaşları hakkında yapılan tahminler, emeklilerin beklentilerini karşılamayabilir. İşçi, memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam oranları netleşmeye başladı. Ancak, istenilen yüksek zam oranları şu anda sadece tabloya yansıdı.

Emekli Maaşlarında Beklenen Artış Oranları

2025 yılı emekli maaşlarının artışı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2025'te açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerine göre netleşecek. Temmuz-Kasım ayları arasında TÜİK, 5 aylık dönemdeki tüketici enflasyonunun yüzde 14.57 olarak hesaplandığını duyurdu. Aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 2-3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, ikinci 6 aylık dönemdeki toplam enflasyon oranı yüzde 16.86 ile yüzde 17.44 arasında olacak ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı bu verilerle belirlenecek.

Memur Emeklilerine Ne Kadar Zam Yapılacak?

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşacak. Eğer aralık ayı enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16.86 olacak ve bu durumda memur emeklilerine yaklaşık yüzde 12.61 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Eğer aralık enflasyonu yüzde 2.5 civarında gerçekleşirse, zam oranı yüzde 13.17'ye çıkabilir, yüzde 3'te ise zam oranı yüzde 13.72 seviyelerine ulaşabilir. Bu durumda en düşük memur emeklisinin maaşı 17.587 TL’den 19.900 TL civarına yükselecek. 20.000 TL maaş alan bir memur emeklisi ise yeni yılda 2.500-2.600 TL arasında bir zam alacak.

İşçi, Esnaf ve Çiftçi Emeklilerine Yapılacak Zam

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşları her 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Aralık ayında enflasyon oranı yüzde 2-2.5 civarında gerçekleşirse, emekli maaşları 6 aylık dönemde yüzde 16.86-17.44 oranında artacak. Bu durumda, örneğin 13.000 TL maaş alan bir işçi emeklisinin maaşı yeni yılda 15.192-15.341 TL civarına yükselecek. En düşük emekli maaşına yapılacak zammın ise 1.500-2.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının daha fazla artırılabilmesi için yasal bir düzenleme yapılması gerektiği belirtiliyor.

Emekli Maaşı Artışları İçin İstenilen Oranlar Gerçekleşecek Mi?

Yeni yılda memur ve memur emeklilerine yüzde 12-13 civarında, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise yüzde 16-17 civarında maaş artışı yapılması bekleniyor. Bu oranlar, özellikle emekli maaşlarının düşük seviyelerde kalmasına yol açan zorluklarla mücadele eden emekliler için yeterli olmayabilir. 12.500 TL olan en düşük emekli maaşına yapılacak zammın ise bin 500 ile 2 bin TL arasında olması tahmin ediliyor.

Kayank: Bu içerik, TÜİK'in enflasyon verileri ve emekli maaşlarıyla ilgili güncel gelişmeleri referans alarak hazırlanmıştır.

Derleme: Gazeteoku.com