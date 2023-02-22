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Son yılın en büyük indirimi BİM’den geldi! Peynir, tavuk, sucuk, yoğurt inanılmaz fiyatlara düştü!

Son yılın en büyük indirimini BİM yaptı! Peynir, tavuk, sucuk, yoğurt inanılmaz fiyatlara düştü! Büyük indirimler için hemen BİM’e koşun! İşte BİM büyük indirimin detayları...

Son yılın en büyük indirimi BİM’den geldi! Peynir, tavuk, sucuk, yoğurt inanılmaz fiyatlara düştü!

Türkiye’nin büyük marketlerinden olan BİM, son 5 senenin en büyük indirimini yaptı diyebiliriz! 69 TL’ye sucuk, 37 TL’ye tüm tavuk, 16 TL’ye peynir, 28 TL’ye yoğurt... Dev indirimler vatandaşı şok edecek! 


Şubat sonuna kadar sürecek bu dev indirimden BİM marketlerine giderek hemen yararlanabilirsiniz. Şok eden indirimi başlatan BİM, Şubat ayı sonuna kadar sürdürecek. İşte tüm detaylar... 


BİM Şubat ayı indirimleri 


Lezita donuk baget fiyatı 39,50 TL 
Banvit, Lezita, Hastavuk marka tüm tavuk 37,50 TL 
Beşler dana kangal sucuğun 500 gram fiyatı 69 TL 
300 gram piliç sucuk fiyatı yalnızca 29,75 TL 
Danet fıstıklı ve sade 100 gram salam 17,50 TL 
Hindi sosis 370 gram fiyatı 37,50 TL 
Piliç kroket 700 gram dondurulmuş fiyatı 35,50 TL 
Gurme markanın üçgen mantı fiyatı ise 27,50 TL 
8 adet tereyağlı kruvasan 47,50 TL 
Donmuş çorba çeşitleri fiyatı ise yalnızca 37,50 TL 
Temizlenmiş sardalya fiyatı ise 21,50 TL iken hamsi 27,50 TL 
Probiyotik yoğurt eker marka 900 gram 28,50 TL 
Üçgen peynir biberli 16,50 TL 
250 gram Kars eski kaşar 49,50 TL 


BİM büyük indirimi ile buzdolabınızı ve dondurucularınızı doldurmak için Şubat ayı sonuna kadar vaktiniz var. Kampanyadan yararlanarak tüm temel ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz.  

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