Son promosyon güncellemesini yapan banka emeklilerin gönlünü çaldı! Maaşı getiren dev promosyonu kapacak!

Mart ayı henüz emekli promosyonunu almayan vatandaşlar için çok güzel fırsatlar sundu. Emeklileri kendi safına çekmek isteyen bankalar miktarlarda güncellemeler yaparak ve cazip kampanyalar hazırlayarak yarışı kazanmak için büyük mücadelelerini sürdürüyor. Yapı Kredi Bankası ise büyük bir promosyon miktarı sunuyor. Peki, Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar? İşte tüm detaylar...



Yapı Kredi emekli promosyonu



Emekliler Yapı Kredi Bankası’ndan maaşlarını çekmek için 3 yıl söz vererek karşılıksız ekstra nakitlerine kavuşuyor. Alacakları promosyon miktarı maaşlarına göre değişkenlik gösteriyor. Rekabette ön sıralara geçmek isteyen Yapı Kredi Bankası rakamlarını güncelledi. İşte Yapı Kredi Bankası promosyon miktarı...

3 bin 500 TL altındaki maaşları için emeklilere 4.500 TL promosyon miktarı verilecek.



3 bin 500 – 7 bin 500 TL aralığında emekli aylığı için ise 5.250 TL promosyon verilecek.

7 bin 500 – 10 bin TL arasında emekli maaşı olan kişiler için 6.750 TL verilecek.

10 bin TL üzerinde alan emekliler ise 7.500 TL promosyonlarını hesaplarında görecekler.



Yapı Kredi promosyon detaylarına ilişkin açıklaması



Yapı Kredi Bankası, ayrıca yaptığı açıklamada 3 – 31 Mart 2023 aralığında SGK’dan yatan emekli aylığını 3 sene bankasından alanlar için nakit promosyon vereceğini duyurdu. Bu kapsamda ise promosyon taahhütnamesi imzalanması gerekmektedir. Dolayısıyla emekli maaşını resmi olarak Yapı Kredi Bankası’na taşıyan emekli vatandaşlar maaşlarına göre yukarıda bahsedilen promosyon miktarlarını alabilecekler. Buna ek olarak ise Yapı Kredi’nin bir sürprizi daha var.



İmzalanan ek ödül taahhütnamesi ile birlikte 60 gün içinde iki yeni faturası için otomatik ödeme talimatı veren vatandaşlara maaş baremi bağımsız 250 TL ödül yatacaktır. Bu kampanyadan faydalanmak içinse esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir. 3 ay boyunca 0 faizli 2000 TL esnek hesap limitinden emekli vatandaşlar istedikleri zaman faydalanabilecektir.