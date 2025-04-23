Son kuruşuna kadar faizsiz 500 bin TL kredi! Ziraat Bankası veriyor

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu özel kredi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu paket kapsamında, afet bölgelerinde yaşayan ve hayvancılıkla ilgilenen çiftçiler, 10 yıla kadar vadeyle sıfır faizli kredi imkanından yararlanabilecek.

Kredi limiti: 500.000 TL

Vade süresi: Maksimum 10 yıl

Faiz oranı: %0



🐑 Kimler Bu Krediden Yararlanabilir?

Faizsiz kredi desteği, aşağıdaki üretim alanlarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere sunuluyor:

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık: Süt, besi ve damızlık üretim merkezleri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Tavuk, hindi, kaz, bıldırcın, devekuşu

Arıcılık: Bal, propolis ve diğer arı ürünlerinin üretimi

Eğer bu alanlarda aktifseniz ve yatırımlarınız için finansmana ihtiyacınız varsa, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı destek tam size göre.

📌 Başvuru Şartları Neler?

Bu destekten yararlanmak için bazı temel kriterleri karşılamak gerekiyor. Başvuru süreci ise oldukça net:

✅ Hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak

✅ Yatırım ya da üretim ihtiyacını belgelemek

✅ Banka tarafından istenen evrakları eksiksiz şekilde tamamlamak

Tüm şartları sağlayan üreticiler, en fazla 60 ay vadeli ve 0 faizli kredi kullanma hakkına sahip oluyor.

📝 Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular sadece Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kabul ediliyor. Size en yakın şubeye giderek, başvuru evraklarını eksiksiz şekilde teslim etmeniz yeterli. Başvuru sürecinde banka, faaliyet alanınıza ve projenizin detaylarına göre değerlendirme yapacak.

KAYNAK: 👉 Daha fazla bilgi için: Ziraat Bankası Resmi Sitesi