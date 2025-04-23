GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Son kuruşuna kadar faizsiz 500 bin TL kredi! Ziraat Bankası veriyor

Kamu bankaları, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek için ardı ardına destek paketlerini duyuruyor. Son olarak Ziraat Bankası’nın hayvancılık sektörüne özel faizsiz kredi kampanyası, çiftçilerden büyük ilgi gördü. 500 bin TL’ye kadar faizsiz kredi olanağı sunan bu yeni destek paketi, hayvansal üretimle uğraşan üreticilere uzun vadeli finansman avantajı getiriyor.

Son kuruşuna kadar faizsiz 500 bin TL kredi! Ziraat Bankası veriyor

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu özel kredi, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu paket kapsamında, afet bölgelerinde yaşayan ve hayvancılıkla ilgilenen çiftçiler, 10 yıla kadar vadeyle sıfır faizli kredi imkanından yararlanabilecek.

Kredi limiti: 500.000 TL

Vade süresi: Maksimum 10 yıl

Faiz oranı: %0


🐑 Kimler Bu Krediden Yararlanabilir?

Faizsiz kredi desteği, aşağıdaki üretim alanlarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere sunuluyor:

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık: Süt, besi ve damızlık üretim merkezleri

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği: Tavuk, hindi, kaz, bıldırcın, devekuşu

Arıcılık: Bal, propolis ve diğer arı ürünlerinin üretimi

Eğer bu alanlarda aktifseniz ve yatırımlarınız için finansmana ihtiyacınız varsa, Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı destek tam size göre.

Son kuruşuna kadar faizsiz 500 bin TL kredi! Ziraat Bankası veriyor1

📌 Başvuru Şartları Neler?

Bu destekten yararlanmak için bazı temel kriterleri karşılamak gerekiyor. Başvuru süreci ise oldukça net:

✅ Hayvansal üretim faaliyetinde bulunmak
✅ Yatırım ya da üretim ihtiyacını belgelemek
✅ Banka tarafından istenen evrakları eksiksiz şekilde tamamlamak

Tüm şartları sağlayan üreticiler, en fazla 60 ay vadeli ve 0 faizli kredi kullanma hakkına sahip oluyor.

📝 Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular sadece Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kabul ediliyor. Size en yakın şubeye giderek, başvuru evraklarını eksiksiz şekilde teslim etmeniz yeterli. Başvuru sürecinde banka, faaliyet alanınıza ve projenizin detaylarına göre değerlendirme yapacak.

KAYNAK: 👉 Daha fazla bilgi için: Ziraat Bankası Resmi Sitesi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı