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Son günler! Ayçiçek yağı indirimi 3 gün sonra bitecek, bu fiyata kapanın elinde kalır

En ucuz ayçiçek yağı indirimi devam ediyor. Ancak bunlar indirimde son günler. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler acele etsin. Çünkü bu fiyata ayçiçek yağı kapının elinde kalıyor.

Son günler! Ayçiçek yağı indirimi 3 gün sonra bitecek, bu fiyata kapanın elinde kalır

Türkiye'de enflasyon sorununun baş göstermesi ile birlikte hem Alım gücü düştü hem de temel gıda ürünlerinin fiyatları fahiş düzeyde arttı. 2022 yılında en çok fiyatı Artan temel ihtiyaç ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı 2023 yılında da sınır tanımıyor. her geçen gün fiyatı yükselmeye devam eden ayçiçek yağını indirimli satan zincir marketlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki hangi markette ayçiçek yağı indirimi var? güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? işte ayçiçek yağına dev indirim yapan o Market…

O Market ayçiçek yağı fiyatlarını dibe çekti

Son 2 yıl içinde fiyatı en çok artan temel Gıda ürünleri arasında olan ayçiçek yağına indirim kampanyaları tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Fiyat artışı altınla yarışan ayçiçek yağı, Ramazan ayına özel indirimli olarak satışa sunuldu. Ramazan'a özel ayçiçek yağı indiriminden faydalanmak İsteyenler ise soluğu o markette aldı. Peki güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? hangi markette ayçiçek yağı indirimi var?

Migros'ta dev indirim devam ediyor

Migros Market Ramazan ayının başından bu yana indirimli fiyatları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. özellikle ayçiçek yağı fiyatlarına yaptığı indirim ve çok konuşulan ünlü marketler zincirinde kampanya artık sona geldi. sadece bugün ve yarın geçerli ayçiçek yağı indirimini yakalayan alır. 5 litre ayçiçek yağı fiyatları Migros'ta öyle bir düştü ki bu indirimi kaçıranlar çok üzülür. Peki Migros ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? Migros 5 litre ayçiçek yağı kaç TL?

Bugün ve yarın geçerli indirim kampanyasını açıklayan Migros, 5 L ayçiçek yağına dev indirim yaptı. 5 L Komili ayçiçek yağı Migros’ta 139,90 TL'ye düştü. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler Migros’un bu indirim kampanyasını sakın kaçırmasın. Migros ayçiçek yağı indirimi kampanyasından faydalanmak için Money kartı ya da Money Club Kart sahibi olmak gerekiyor. kampanya hem Migros mağazalarında hem de sanal markette geçerlidir.

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