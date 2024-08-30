SON DAKİKA Taşeron işçi, Bağkurlu, kademeli emeklilik bekleyenlere müjde

TBMM’de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Ekim ayından itibaren gündem yoğun olacak. Çünkü milyonları ilgilendiren torba yasa maddeleri için düğmeye basıldı. Şu ana kadar 42 maddesi kabul edilen torba yasada en önemli maddeler ise Ekim ayına kaldı. Merakla beklenen bu düzenlemeler arasında Bağ-Kur’lular ve taşeron işçilerin yanı sıra erken emeklilik bekleyenlere de müjdeler geliyor. İşte torba yasa son dakika gelişmeleri…

Meclis Ekim ayında yeni yasama dönemine başlayacak. Torba yasa maddeleri ise TBMM'nin en önemli gündemleri arasında olacak. Şu ana kadar 42 maddesi onaylanan torba yasada görüşülecek çok sayıda madde bulunuyor. Bunlar arasında ise milyonları ilgilendiren bağ-kurlulara prim indirimi, taşeron işçiye kadro, kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge ve ev hanımlarına erken emeklilik gibi düzenlemeler yer alıyor. Vatandaşlar şimdiden bu düzenlemelerin son durumunu araştırmaya başladı. İşte TBMM'ye gelen taşerona kadro ve bağ-kur'lu'ya prim indirimi son durum…

TORBA YASA GÖRÜŞMELERİ EKİM’DE DEVAM EDECEK

Torba yasa maddeleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Çünkü milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler torba yasa ile meclisten geçmeyi bekliyor. Bu düzenlemeler arasında en öne çıkanlar ise taşeron işçiye kadro, bağ-kurlulara prim indirimi, 3600 ek gösterge ve ev hanımlarına erken emeklilik. Ekim ayında TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte torba yasa görüşmeleri de kaldığı yerden devam edecek. Meclis genel kurulunda kabul edilen düzenlemeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve onaylanması durumunda da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.

MERAKLA BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Taşerona kadro: Torba yasa düzenlemesi 100 bin taşeron işçi tarafından da merakla takip ediliyor. Çünkü taşerona kadro düzenlemesinin de torba yasa ile TBMM'ye sunulduğu iddia ediliyor. Şu anda hükümetten bu yönde bir açıklama yok. Ancak düzenleme kabul edilirse Ekimde Müjde gelebilir.

3600 ek gösterge: Memur ve memur emeklisini ilgilendiren bir düzenlemede torba yasada görüşülmeyi bekliyor. Meslekte 25 yılını tamamlamış ve 1. Kademeye yükseltilmiş tüm memurların göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu teklif kabul edilirse hem memur hem de memur emeklisinde maaş artışı olacak. Aynı zamanda memurların emeklilik ikramiyesi de artacak.

Bağ-Kur Prim İndirimi: Küçük esnafın beklediği bağ-kur prim indirimi düzenlemesi de Ekim ayının önemli gündemlerinden biri olacak. Bu düzenleme ile birlikte bağ-kurlular için emeklilikte aranan prim gün sayısı şartı 9000 günden 7200'e inecek. Böylelikle bağ-kurlular 5 yıl erken emeklilik fırsatı yakalayacak.

Ev hanımlarına emeklilik: Ev hanımlarına prim desteği ve emeklilik fırsatı da torba yasanın önemli maddelerinden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği düzenleme doğrultusunda ev hanımları isteğe bağlı sigorta sayesinde çalışmadan emeklilik hakkına sahip olacak. Devlet ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayacak.

Kademeli emeklilik: Torba yasanın beklenen maddelerinden biri de kademeli emeklilik düzenlemesi. Ancak bu düzenlemenin torba yasaya girip girmediği konusunda henüz net bir açıklama bulunmuyor.

GÖZLER MECLİS’E ÇEVRİLDİ

Milyonlarca kişinin beklediği torba yasa maddeleri Ekim ayında TBMM gündeminde olacak. Yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte birçok kişi için emeklilik fırsatları ve maaş artışları ortaya çıkmış olacak. O nedenle Şimdi herkesin gözü TBMM'ye çevrildi.