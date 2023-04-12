Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı

2023’e girmeden önce bankaların verdiği promosyon ödemesi tutarlarında oldukça fazla değişiklik yaşandı. Birçok banka emekli vatandaşların kendi müşterisi olması için promosyonlarında güncellemeler yaptı ve daha yüksek promosyon tutarları belirledi. Bankalar emekli maaşı miktarına göre yapılan karşılıksız promosyon ödemesinde güncellemelerin yanı sıra ekstra avantajlı kampanyalar da oluşturdu.



Albaraka Bankası ise beklenmeyen bir atak yaptı ve promosyon tutarını arttırdı. Emekli promosyon kampanyasında güncellemeler yaparak vatandaşların müşterisi olmasını amaçladı. Peki, Albaraka promosyon ödemesi ne kadar? Albaraka emekli promosyon kampanyası detayları neler? İşte Albaraka emekli promosyon ödemesi detayları...



21 NİSAN SON PROMOSYON TARİHİ



Emekli promosyon kampanyası son olarak 21 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Albaraka’nın o zamana kadar ki emekli promosyon kampanyasında öncelikle bilinmesi gereken ufak bir avantaj bulunuyor. Bu avantaj ile 60 gün içinde iki otomatik ödeme talimatı ile fatura ödemesinde emekliler hiçbir şey yapmadan ekstra 500 TL ödeme almış oluyor.



ALBARAKA PROMOSYON KAMPANYASI EK ÖDÜL



Albaraka ile emeklilik maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara ek ödül verilmektedir. “Referans Ek Ödülü” olarak belirlenen kampanya ile tam 3000 TL’ye kadar ekstra karşılıksız ödeme kazanılabilmektedir. Her yeni referans olunan müşteri için 500 TL ödeme verilmektedir.



ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?



Maaş miktarına göre değişen ve 3 sene taahhüt verilmesi gereken promosyon ödeme miktarlarının güncel hali şu şekildedir:



Kampanyalar ile beraber 3.499 TL’ye kadar maaşı olan emekliler 8.000 TL’ye kadar ödeme alabilmektedir. Yalnızca maaş getirmeleri halinde ödeme miktarı 4.500 TL’dir.



3.500 - 7.499 TL maaş getiren 5.000 TL promosyon alırken, bu miktar kampanyalar ile birlikte 8.500 TL olmaktadır.



7.500 - 9.999 TL maaş getiren vatandaşa 6.000 TL ödeme yapılırken, kampanyalar ile 9.500 TL olmaktadır.



10.000 TL maaş getirenler içinse 6.500 TL promosyon ödemesi kampanyalar ile 10.000 TL’ye çıkmaktadır.