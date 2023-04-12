GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı

Son dakika promosyon atağı yapan o bankadan 10.500 TL daha arttırma kararı. İşte o bankanın emekli promosyon güncellemesinin detayları haberimizde...

Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı

2023’e girmeden önce bankaların verdiği promosyon ödemesi tutarlarında oldukça fazla değişiklik yaşandı. Birçok banka emekli vatandaşların kendi müşterisi olması için promosyonlarında güncellemeler yaptı ve daha yüksek promosyon tutarları belirledi. Bankalar emekli maaşı miktarına göre yapılan karşılıksız promosyon ödemesinde güncellemelerin yanı sıra ekstra avantajlı kampanyalar da oluşturdu. 


Albaraka Bankası ise beklenmeyen bir atak yaptı ve promosyon tutarını arttırdı. Emekli promosyon kampanyasında güncellemeler yaparak vatandaşların müşterisi olmasını amaçladı. Peki, Albaraka promosyon ödemesi ne kadar? Albaraka emekli promosyon kampanyası detayları neler? İşte Albaraka emekli promosyon ödemesi detayları... 


21 NİSAN SON PROMOSYON TARİHİ 


Emekli promosyon kampanyası son olarak 21 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Albaraka’nın o zamana kadar ki emekli promosyon kampanyasında öncelikle bilinmesi gereken ufak bir avantaj bulunuyor. Bu avantaj ile 60 gün içinde iki otomatik ödeme talimatı ile fatura ödemesinde emekliler hiçbir şey yapmadan ekstra 500 TL ödeme almış oluyor. 


ALBARAKA PROMOSYON KAMPANYASI EK ÖDÜL 


Albaraka ile emeklilik maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara ek ödül verilmektedir. “Referans Ek Ödülü” olarak belirlenen kampanya ile tam 3000 TL’ye kadar ekstra karşılıksız ödeme kazanılabilmektedir. Her yeni referans olunan müşteri için 500 TL ödeme verilmektedir.  


ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR? 


Maaş miktarına göre değişen ve 3 sene taahhüt verilmesi gereken promosyon ödeme miktarlarının güncel hali şu şekildedir:  


Kampanyalar ile beraber 3.499 TL’ye kadar maaşı olan emekliler 8.000 TL’ye kadar ödeme alabilmektedir. Yalnızca maaş getirmeleri halinde ödeme miktarı 4.500 TL’dir.  


3.500 - 7.499 TL maaş getiren 5.000 TL promosyon alırken, bu miktar kampanyalar ile birlikte 8.500 TL olmaktadır. 


7.500 - 9.999 TL maaş getiren vatandaşa 6.000 TL ödeme yapılırken, kampanyalar ile 9.500 TL olmaktadır. 


10.000 TL maaş getirenler içinse 6.500 TL promosyon ödemesi kampanyalar ile 10.000 TL’ye çıkmaktadır.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
Eski emekli ve EYT'liye 25.000 TL promosyon! Hafta sonu müjdesi açıklandı Eski emekli ve EYT'liye 25.000 TL promosyon! Hafta sonu müjdesi açıklandı
EYT’li Olmayana Fırsat Doğdu! 15 Yıla Kadar Erken Emeklilik 2000 Sonrasına EYT’li Olmayana Fırsat Doğdu! 15 Yıla Kadar Erken Emeklilik 2000 Sonrasına
Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı
Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak Asgari ücretli çalışanlara refah payı ve enflasyon farkı geliyor! Asgari ücret zammı rekora koşacak
EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım
Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Benzin ve motorin fiyatları tepetaklak! Akaryakıt tabelaları sil baştan değişti: 12 Nisan güncel akaryakıt fiyatları
SON HABERLER
Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı Devlet 100 bin TL destek ödemesi veriyor! 18 yaş üstü herkes için e-Devlet’ten başvurular başladı
Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek Asgari ücretliye 2000 TL bayram yardımı! PTT’den 3 gün içinde ödenecek
Bu listede olan EYT'liler köşeyi dönüyor! İlk maaşa ek 25.000 TL destek ödemesi karşılıksız yatıyor Bu listede olan EYT'liler köşeyi dönüyor! İlk maaşa ek 25.000 TL destek ödemesi karşılıksız yatıyor
2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi 2000 sonrası emekliler ek 1300 TL ödeme çıktı! Zamlar emekliyi sevindirdi
SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit SSK, Bağ-Kur, 4C'li ve EYT'li Ziraat Bankası’na akın edecek: Karşılıksız ve geri ödemesiz 15 bin TL nakit
Nisan 3.038 TL karşılıksız ödemeler yattı mı? Ödeme kimlere yatacak? Nisan 3.038 TL karşılıksız ödemeler yattı mı? Ödeme kimlere yatacak?
Nakit ihtiyacına 6 sonra ödemeli, 60 ay vadeli kredi fırsatı! Bankadan taze çıktı Nakit ihtiyacına 6 sonra ödemeli, 60 ay vadeli kredi fırsatı! Bankadan taze çıktı
Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı Son dakika promosyon atağı o bankadan geldi! 10.500 TL daha arttırdı