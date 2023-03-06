Son dakika kararı geldi! Emeklilere 4.500 TL ek ödeme yatacak!

Bağ-Kur ve SSK emeklisi olan vatandaşlar için açıklama geldi. Emeklileri çok sevindirecek haber 4.500 TL ek ödeme yapılacağı yönünde. Üstelik geri ödeme şekli ise 12 ay olarak planlandı. Emeklilerin acil nakit ihtiyacı problemi böylece çözülecek. Ay sonunu getirmekte zorlananlar şimdi nakit ihtiyacına kavuşup aylık ödemelerini rahatça yaparak sorunsuz şekilde ayı bitirecek. İşte Sosyal Çalışma Kurumu’nun düzenlediği emeklilere talep halinde verilen avans ile ilgili detaylar...



Resmi açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılması beklenen bu ek avans ile emekliler bu ayı çok rahat geçirebilecek ve acil olan ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ödemeden faydalanmak için emeklilerin öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. Başvurudan sonra şartlar uyuyorsa ödeme hızlı bir şekilde hesaplara geçmektedir. Peki, emeklilere ek ödeme şartları neler?



Emeklilere ek ödeme şartları neler?



Emeklilere yapılacak olan 4.500 TL ek ödemenin şartları içinde öncelikle 6000 iş günü prim gerekmektedir. Buna ek olarak başvuru yapacak kişilerin 65 yaşını aşmamış olması şartı da bulunmaktadır. Emekliler maaşlarını 1 senedir alıyorsa ve Halkbank ya da Ziraat Bankası üzerinden hesapları bulunuyorsa başvuru yapabilmektedir.



Bahsedilen şartlara sahip olan emekli vatandaşlar için puanın düşük olmaması da önemli. Kredi notu ne kadar yüksekse ödemenin de o kadar yüksek olması muhtemeldir. Şartları uyan kişiler başvuru yaptıktan sonra kısa bir sürede ödemelerini hesaplarından kullanabilmektedir.



Emekli maaşı alınan bankadan başvuru



Emekli vatandaşlara yapılacak 4.500 TL ek ödeme için emekli maaşı alınan bankanın mobil uygulamasından ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılması halinde ödeme alınabilmektedir. Buna ek olarak doğrudan şubeden başvuru yapabilmek de mümkündür.