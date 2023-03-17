Son Dakika Kamu Bankaları İhtiyaç Kredisi faiz oranlarını değiştirdi

Kamu bankaları yüzde kaç faizle ihtiyaç kredisi vermeye başladılar? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde yer alıyor.

Türkiye’de bankacılık sisteminde ihtiyaç kredisi faizlerinde zaman zaman ani değişimler yaşanmaya başlandı. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta ihtiyaç kredileri için yeni bir karar almış ve bankaların Merkez Bankası’nın bileşik faizinin 1,8 katının üzerinde faiz ile ihtiyaç kredisi vermeleri halinde menkul kıymet gösterme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalacaklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz gün ise ek olarak yeni bir karar daha alınmış ve bu faiz kararının 70 Bin Türk lirasının üzerindeki ihtiyaç kredilerini kapsayacağı duyuruldu. Bu uygulama ile birlikte kamu bankalarında ihtiyaç kredisi kampanyalarında hareketlilikler yapıldı.

KAMU BANKALARI FAİZİ %1,57’YE DÜŞÜRMÜŞLERDİ

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından ihtiyaç kredisi faizleri Merkez Bankası’nın kararı ile birlikte bu hafta başında aylık %1,57’ye düşürülmüştü. Bu şekilde Merkez Bankası’nın politika faizleriyle ihtiyaç kredisi faizleri arasındaki faiz farkının kapatılmasının amaçlandığı uygulamaya ilk olarak kamu bankaları uygulamıştı. Ancak getirilen 70 Bin TL sınırlandırması ile birlikte kamu bankaları tekrardan ihtiyaç kredisi faizlerinde değişiklik gösterildi.

KAMU BANKALARINDAN İHTİYAÇ KREDİLERİNE YENİ FAİZLER!

Halkbank, Ziraat Bank, ihtiyaç kredileri için yeni faiz kararının ardından uygulamaya başladılar. Halkbank tarafından müşterilere internet sitesi üzerinden kredi hesaplama hizmeti sunuluyordu. Bu hizmette hesaplama yapılabilen ihtiyaç kredisi üst limiti 70.000 Türk lirasına kadar düşürülürken ihtiyaç kredisi faizi de aylık %1,89’a yükseltildi. Emekliler ve maaşını Halkbank’tan alan kişiler aylık %1,69 faiz ile ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar.

Tıpkı Halkbank gibi Vakıfbank da ihtiyaç kredisi limitini düşüren bankalardan biri oldu. Vakıfbank maksimum 50 Bin TL’lik ihtiyaç kredisi limiti ile kredi hesaplaması yaparken ihtiyaç kredisinin faizi de aylık %1,57’den %1,89’a kadar yükseltildi.

Ziraat Bankası’nın kredi hesaplama robotunda herhangi bir limit değişikliği yapılmadığı görülüyor. Fakat Ziraat Bank ihtiyaç kredisi faizini tekrardan aylık %1,94 oranına çıkardı.

ZİRAAT BANKASI 75.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ MALİYET HESAPLAMASI

Ziraat Bankası'ndan 24 ay vade seçeneği ile 75 Bin Türk lirası ihtiyaç kredisi kullanan kişiler bankaya her ay aylık 4.158 Türk lirası kredi taksiti ödemesi yapıyorlar. Bu kredide müşterilere aylık %1,94 oranında faiz uygulanıyor.

VAKIFBANK 50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ MALİYET HESAPLAMASI

Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere aylık %1,89 oranında faiz uygulanıyor. 36 ay vade seçeneği ile 50 Bin Türk lirası ihtiyaç kredisi kullananlar bankaya her ay 2.077 Türk lirası kredi taksiti ödüyorlar.

HALKBANK 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ MALİYET HESAPLAMASI

Halkbank'tan ihtiyaç kredisi çekenlere aylık yüzde 1,89 oranında faiz uygulanıyor. 24 ay vadeli 70 Bin Türk lirası ihtiyaç kredisi kullanan banka müşterileri, bankaya her ay 3.854 Türk lirası kredi taksiti ödüyorlar.