SON DAKİKA HABERİ! Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank Dahil 3 Bankada Hesabı Olanlara 8000 TL Ödeme Geldi!

Garanti Bankası, iş bankası ve Akbank tarafından başvurularını gerçekleştirecek olan ve bu bankalar üzerinde hesabı olan 18 yaş üzerindeki tüm bireysel müşteriler için Eylül ayı sonuna kadar 8.000 TL kredi verileceği açıklandı. 3 banka tarafından da başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle 36 ay vadeli uzun vadeler ile kredi ödemelerini gerçekleştirebileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak için banka müşterisi olmanız durumunda ve kredi puanınız 1.300 ve üzerinde olması durumunda kredi alabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden başvurularınızı banka şubeleri üzerinden yapabileceğiniz gibi aynı zamanda kendi banka mobil uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Iş bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler iş cep uygulaması üzerinden 8.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise başvurularını Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabildikleri gibi aynı zamanda Akbank şubeleri ve akbank'ın müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarası üzerinden de yapabilmektedir.