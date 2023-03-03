Son dakika! Emeklilerin hesabına ek ödeme yatacak! En geç 10 Mart’a kadar hesaplarda!

Vakıfbank’ın yaptığı kampanya ile emeklilere ek ödeme yapılacak. 8.100 TL ödeme için açıklama detayları geldi. Halkbank ve Ziraat Bankası’nın da katılmasıyla birlikte ilerleyen günlerde kampanyanın büyümesi bekleniyor. Kampanya ile ilgili resmi açıklama tamamlanmamış olsa da emeklilerin bazı şartları karşılaması halinde ödeme gerçekleştirilecek. Vakıfbank’a geçiş yapan emekliler için gerçekleştirilecek bir kampanya olduğu için emekli maaşını Vakıfbank’tan almayanlar yararlanamamaktadır.



Başvuru işlemleri çok kolay şekilde şubeden veya mobil bankacılıktan gerçekleştirilebilmektedir. Vakıfbank üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlar için şubeye gitmeye dahi gerek yok. Direkt mobil uygulama üzerinden başvurular yapılarak ödeme alınabilmektedir. Eğer henüz Vakıfbank müşterisi değilseniz rahat şekilde şubeye giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tek gereken T.C. kimlik kartınızdır.



Vakıfbank emekliye nakit ödeme başvurusu



Emekli vatandaşlar için ekstra gerçekleştirilen kampanya kapsamında Vakıfbank, başvurulara çok hızlı dönüş yapmaktadır. Ödemeler en geç çarşamba günü hesaplara yatmaktadır. Yoğun talepler gelirken başvuruların hızlı bir şekilde yapılması halinde hemen hesabınıza geçiyor. Emekli maaşı miktarına göre yapılacak olan promosyon ödemeleri ile maddi anlamda rahatlayabileceksiniz.



Vakıfbank ayrıca 80 bin TL krediyi de tam olarak 6 ay ertelemeli vermektedir. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 6 ay ertelemeli 80 bin TL kredi kampanyası yapan Vakıfbank, bunun için müşterisi olmanız şartını koşmaktadır. Kampanya katılımı mobil uygulamadan ya da şubeden gerçekleştirilebilmektedir.