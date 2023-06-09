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Son dakika Emeklilere 15 bin TL Bayram ikramiyesi mecliste

Cumhurbaşkanı Erdoğan zammı duyurmuştu! Emeklilere bayram ikramiyesi 15 bin TL verilmesi için kanun teklifi verildi

Son dakika Emeklilere 15 bin TL Bayram ikramiyesi mecliste

2.000 TL olan emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramında arttırılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. TBMM’ye, emeklilere bu Kurban Bayramı’nda 15.000 TL verilmesine ilişkin kanun teklifi verildi.

Emekli bayram ikramiyeleri geçen bayram 103 dolardı ama dolarda meydana gelen zam ile bu tutar bugün 84 dolara geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin yükseltileceğinin müjdesini verdi. Akabinde bugün TBMM’ne, bu Kurban Bayramı’nda emekli bayram ikramiyelerinin 15.000 TL olmasına ilişkin kanun teklifi verildi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘’emeklilerimizin bayram ikramiyesinin 2.000 liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz’’ dedi. 2.000 liralık bayram ikramiyesi de artık 100 dolar bile etmiyor. Ramazan Bayramı’nda 103 dolardı 84 dolara geriledi. Konun hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Erdoğan’ın bu sözü üzerine, emeklilere Kurban Bayramı’nda 15.000 TL ikramiye ödenmesi için kanun teklifi verdi. Önümüzdeki Pazartesi günü oylamaya sunulacak olan kanun teklifi mecliste kabul edilirken tüm emeklilerin banka hesaplarına bu bayram öncesi 15 bin TL ikramiye paraları yatırılacak.

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