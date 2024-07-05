GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

SON DAKİKA! Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam Aralık'ta da olmayacak!

Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam Aralık'ta da olmayacak!

SON DAKİKA! Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam Aralık'ta da olmayacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın geçim kaynağı olan asgari ücretle ilgili merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, bu konuya da açıklık getirdi.

Bakan Işıkhan, işveren ve işçi sendikalarının katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen komisyon toplantılarında, geçen yıl Aralık ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın ardından bu yılın Aralık ayında bir artış olup olmayacağına dair belirsizliği gidermeye çalıştı. Göstergelerin olumlu yönde geldiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, ara zam yapılmasının gerekmediğini belirtti.

Bakanın açıklamalarına göre, Aralık ayında asgari ücretin güncel olarak 17 bin 2 lira olarak kalacağı ifade edildi. Ancak, gelecek dönemde yapılacak toplantılar ve alınacak kararlar, asgari ücretin gelecekteki durumu hakkında kesin bilgi verecektir. Bu süreçte, işveren ve işçi kesimleri ile yapılan istişarelerin önemi büyük; çünkü asgari ücret, ülke genelindeki milyonlarca çalışanın yaşam standardını doğrudan etkileyen kritik bir unsurdur.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacaklar ve bu ödemeye 14 günlük zam farkı da dahil edilecek Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacaklar ve bu ödemeye 14 günlük zam farkı da dahil edilecek
Emekli Maaşlarına Yüzde 24,73 Zam: Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı Emekli Maaşlarına Yüzde 24,73 Zam: Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
60.000 TL Bankalardan Borç Kapatma Başladı! Garanti BBVA Bankası Duyurdu! 60.000 TL Bankalardan Borç Kapatma Başladı! Garanti BBVA Bankası Duyurdu!
Emeklilere Büyük Müjde: ING Bank’tan 18 Bin TL'ye Kadar Nakit Promosyon ve Fatura Talimatına Özel Ödeme Emeklilere Büyük Müjde: ING Bank’tan 18 Bin TL'ye Kadar Nakit Promosyon ve Fatura Talimatına Özel Ödeme
İş bankası GM açıkladı: Bankadan hiç bir şekilde 25000 TL kullananlardan faiz istenmeyecek İş bankası GM açıkladı: Bankadan hiç bir şekilde 25000 TL kullananlardan faiz istenmeyecek
Cebinde Akbank kartı olanlar dikkat: 10.000 TL ödeme verilecek Cebinde Akbank kartı olanlar dikkat: 10.000 TL ödeme verilecek
SON HABERLER
Aziz Nesin Aziz Nesin
Çakmalarına savaş açtı Çakmalarına savaş açtı
Hepimiz başroldeyiz, hepimiz parlıyoruz Hepimiz başroldeyiz, hepimiz parlıyoruz
Hafta sonuna sağlık notları Hafta sonuna sağlık notları
Hangi hamleler Suriye’de ‘oyun değiştirici’ olabilir?´ Hangi hamleler Suriye’de ‘oyun değiştirici’ olabilir?´
Kurdun ne olduğunu Gülten Teyze anlatsın size Kurdun ne olduğunu Gülten Teyze anlatsın size
Asıl sorumlu kim? -2- Asıl sorumlu kim? -2-
Haksızlığın, adaletsizliğin, ikiyüzlülüğün nirvanası Haksızlığın, adaletsizliğin, ikiyüzlülüğün nirvanası