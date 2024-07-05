SON DAKİKA! Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam Aralık'ta da olmayacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın geçim kaynağı olan asgari ücretle ilgili merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, bu konuya da açıklık getirdi.

Bakan Işıkhan, işveren ve işçi sendikalarının katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen komisyon toplantılarında, geçen yıl Aralık ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın ardından bu yılın Aralık ayında bir artış olup olmayacağına dair belirsizliği gidermeye çalıştı. Göstergelerin olumlu yönde geldiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, ara zam yapılmasının gerekmediğini belirtti.

Bakanın açıklamalarına göre, Aralık ayında asgari ücretin güncel olarak 17 bin 2 lira olarak kalacağı ifade edildi. Ancak, gelecek dönemde yapılacak toplantılar ve alınacak kararlar, asgari ücretin gelecekteki durumu hakkında kesin bilgi verecektir. Bu süreçte, işveren ve işçi kesimleri ile yapılan istişarelerin önemi büyük; çünkü asgari ücret, ülke genelindeki milyonlarca çalışanın yaşam standardını doğrudan etkileyen kritik bir unsurdur.