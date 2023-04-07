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Son dakika 2000 – 2008 sigorta girişlilere netleşti! Emekliye intibak zammı 8.800 TL

Son dakika 2000 – 2008 sigorta girişlilere netleşti! Emekliye intibak zammı 8.800 TL... İşte intibak zammı, SSK, Bağ-Kur 2000 sonrası girişliler için tüm detaylar haberimizde...

Son dakika 2000 – 2008 sigorta girişlilere netleşti! Emekliye intibak zammı 8.800 TL

Emeklilerin gözü intibak zammı yollarında kaldı. Araştırmalar gittikçe artarken, haberler de alındı. Emeklilerin minimum alacakları maaş miktarı son olarak 7 bin 500 TL olarak kabul edildi. Ancak bundan sonraki adımda maaşlardaki düzenlemenin 2000 sonrası emekliler için nasıl olacağı muamma olarak kaldı. 2000 sonrasında emekliliğe ayrılan vatandaş için 1.300 TL civarı fark gerçekleşeceği düşünülüyor. Bu şekilde ortadaki farkın kapatılarak adaletli olunacağı ileri sürülüyor. Peki, emekli maaşına eşitleme zammı yapılacak mı? İşte emekli intibak zammı 2023 detayları... 


Emekli maaşı son olarak en az 5.500 TL yatıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği en az emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğu yasa Resmi Gazete’de yayımlandı ve yasalaştı. Şimdiyse gözler bununla beraber intibak zammında. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün’ün bu noktada emeklilerin intibak zammına ve hastaneye gidildiğinde aylıklarından kesilmesine dair Bakan Bilgin ile görüşme yaptığı öğrenildi. Peki, emekli intibak zammı yasası ne zaman düzenlenecek? İntibak zammı ile maaşlar ne kadar zamlanacak?  


İNTİBAK ZAMMINA MECLİS ONAYI 


İntibak zammının yasalaşması için ilk adımda TBMM’den onay bekleniyor. Bundan önceki intibak zammı düzenlemesi ile birlikte emekli maaşlarında 350 TL kadar zam olmuştu. Yine aynı şekilde maaş artışı düzenlenirse, bu sefer gelecek zam miktarı 1.300 TL varacak. 


TÜED GENEL BAŞKANI TALEP ETTİ 


TÜED (Türkiye Emekliler Derneği) Genel Başkanı Kazım Ergün, daha önceden talep ettiği minimum emekli maaşına ve bayram ikramiyesine dair isteklerin yerine getirilmesine teşekkürlerini tüm emekliler adına sunarken, ayrıca diğer taleplerinde seçim öncesi karşılanmasını istedi. Yazılı açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinde tam 24 maddeden oluşan bir dosyayı 22 Mart tarihinde sunduğunu ve buna dair görüşmelerin devam ettiğini iletti.  


24 maddelik dosya içerisinde karşılanan en az emekli maaşı ile bayram ikramiyesi zammından sonra Ergün, 2000 sonrası emekliler için intibak zammına geçilmesi taleplerini yineledi. Ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi için 2000 sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlara 1.300 TL kadar zam yapılması bekleniyor. 

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