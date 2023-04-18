Son başvuru tarihi 15 Mayıs! 3000 TL karşılıksız hediye para hesabınıza tanımlanacak

Nakit ihtiyacı olanlar için Ziraat Bankası önemli bir kampanyaya daha imza atıyor. Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasından sadece banka müşterileri faydalanabiliyor. 15 Mayıs'a kadar başvuru yapan Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız geri ödemesiz 3000 TL hediye para verilecek. Bankkartı olan Ziraat Bankası müşterileri 15 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları durumunda nakit ödemeyi alabilecek. Kampanya koşulları da Ziraat Bankası tarafından tek tek açıklandı. 3000 TL Bankkart lira kazanmak için tüm detaylar haberimizde…

BAŞVURULAR SMS İLE YAPILACAK

Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak başlatılan yeni kampanya bankkart mobil kullanıcıları için geçerli. Başvuru yapmak isteyenler internet üzerinden ya da SMS yolu ile katılım sağlayabilecek. SMS ile hediye para kampanyasına katılmak isteyenler için yöntemler de belli oldu. Cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden KAPPATUR yazıp 4757'ye SMS gönderebilirsiniz. Ya da kampanyaya katılmak için bankkart.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 MAYIS 2023

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruya göre kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin bankkart lira kazanmak için son başvuru tarihi olan 15 Mayıs tarihine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Bank kart liralar 22 Mayıs 2023 tarihinde hesaplara yüklenecek. Bank kart lira kullanımı için son tarih ise 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar anlaşmalı üye iş yerlerinden 3.000 TL Bank kart lira kullanılabilecek. Kullanılmayan Bank kart liralar ise Ziraat Bankası tarafından 4 Temmuz 2023 tarihinde geri iade alınacak.

ZİRAAT BANKASI KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

Ziraat Bankası'ndan 3000 TL banka kart lira kazanmak isteyenler için bankanın resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya katılım koşulları tek tek açıklandı. Bank kart lira kampanyasına katılmak için yerine getirmeniz gereken koşullar şu şekilde:

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ödül kazanabilecektir.

Kazanılabilecek ödül tutarı en fazla 3.000 TL Bankkart Lira'dır.

Uçak bileti alımları Bankkart Lira kampanyasına dahil değildir.

Kampanya yalnızca Kappatur Merkez Ofisi, 444 0 577 numaralı çağrı merkezinden ve www.kappatur.com web sitesinden online yapılacak rezervasyonlar için geçerlidir.

Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

Kampanya Bireysel kartlar ve Bankkart Başak ile yapılan harcamalar için geçerlidir.

Ön provizyon işlemleri, Bankkart Business, Ücretsiz Bankkart ile yapılan işlemler ve Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Kampanyadan yararlanılan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınacaktır.