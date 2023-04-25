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Son başvuru 30 Nisan! 10.000 TL’ye kadar ödeme yatıyor

Son başvuru tarihi 30 Nisan! 10.000 TL’ye kadar ödemeler başvuran vatandaşlara yatıyor! İşte 10 bin TL ödeme ve tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor...

Son başvuru 30 Nisan! 10.000 TL’ye kadar ödeme yatıyor

Maddi anlamda zorlayıcı zamanlar yaşanırken vatandaşlar ay sonunu getirmekte zorluk çekebiliyor. Öte yandan Ramazan Bayramı da geride kalmışken bu ay harcamalar birçok hane için fazlasıyla arttı. Herhangi bir noktada acil nakde ihtiyacı olan vatandaşların ise son başvuru tarihini kaçırmaması gereken bir hatırlatma yapıldı.  


Denizbank, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada kampanyası için son tarihi 30 Nisan 2023 olarak duyurdu. “Faizsiz 10.000 TL nakit” ödeme almak isteyen ve hiçbir faiz olmadan taksitler halinde ihtiyacını giderdikten sonra ödemeye başlamayı tercih eden vatandaşlar başvuru yapabilecek. Bugünden itibaren tam 1 hafta sonra bitecek olan 10 bin TL faizsiz nakit fırsatını kaçırmadan başvuran vatandaşlar çok avantajlı olacak. İşte ayrıntılar... 


DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN 


30 Nisan 2023 tarihine kadar başvurularını yapan vatandaşlara 6 aya kadar vadeli olarak 10 bin TL ödeme yapılacak. Hiçbir faiz işlemeden şimdi ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar ödemelerini 6 aya yayarak yapmanın rahatlığını yaşayacak. 1 Nisan 2023’de başlayan kampanya için kalan son 1 haftada başvurular DenizBank.com, Denizbank internet bankacılığı, MobilDeniz, ATM’ler, SMS ve müşteri hizmetleri aracılığı ile gerçekleştirilebilecek.  


Kampanya her bir müşteri için tek seferlik olacak. Denizbank’tan alınan bireysel kredi kartı vasıtası ile kampanyadan faydalanılabilecek. Kartın onaylanmasının ardından fiziki olarak ulaşmasa da mobil uygulama üzerinden ve ATM’den QR ile faizsiz taksitli nakit avans çekme işlemi yapılabilecek. Kartın tanımlanma tarihinden itibaren 15 Mayıs 2023’e kadar faizsiz taksitli nakit avans çekme işlemi gerçekleştirilebilecek.  


Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta ise daha önce Denizbank bireysel kredi kartı sahibi olunmamış olmasıdır. Eğer daha önce Denizbank kredi kartınız bulunuyorsa 1 Ağustos 2022 tarihine kadar kapatılmış olmalıdır. Bu durumda son başvuru tarihine kadar yapacağınız başvuru ile aldığınız kartınızdan 0 faizli taksitli nakit avans çekebilirsiniz. 

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