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Son 3 gün; Tapu sahibi başvurmazsa bu parayı ödeyecek

1 Ocak 2025 itibariyle, gayrimenkul ve tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni noterlik ücret tarifesi yürülüğe girecek.

Son 3 gün; Tapu sahibi başvurmazsa bu parayı ödeyecek

Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan yeni karar, taşınmaz satışı, miras paylaşımı ve diğer noterlik işlemlerinde önemli üret artışları getiriyor. Bu düzenleme, tapu satışı ya da miras paylaşımı yapacak vatandaşların maliyetlerini önemli ölçüede etkileyebilir.

Taşınmaz Satışlarında Yeni Ücretlendirme

Taşınmaz satış sözleşmeleri çerçevesinde noter ücretleri, taşınmazın satış bedelinin binde biri oranında hesaplanacak. Ancak bu tutar, ücret tablosuna göre 500 TL’den az ve 4.000 TL’den fazla olamayacak.

Son 3 gün; Tapu sahibi başvurmazsa bu parayı ödeyecek

Miras ve Vasiyetname İşlemlerinde Artış

Miras paylaşımı, vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme işlemlerinde üret artışı dikkat çekiyor. Yeni tarife uyarınca noterler, bu işlemler için 2.016,38 TL talep edecek. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025’ten itibaren yürülüğe girecek ve miras payı veya vasiyet düzenlemesi yapacak kişiler için ek bir maliyet getirecek.

Diğer Noterlik Hizmetlerinde Zam

Çeviri ve Karşılaştırma Hizmetleri: İlgili hizmetlerde sayfa başına 505,81 TL talep edilecek.

Elektronik İşlemler: Noterlerin dijital ortamda sunduğu hizmetlerde de ücret artışı gerçekleşecek.

Daire Dışında Hizmetler: Noterlerin daire dışında yaptığı hizmetler için günlük yol ödeneği 242,12 TL olarak belirlendi. Kura, Seçim ve Toplantı Tutanak Hizmetleri: Resmi veya özel organizasyonlarda tutanak düzenlenmesi hizmetleri için 2.218,22 TL talep edilecek.

Tapu Sahipleri ve Vatandaşların Dikkatine

Yeni ücret tarifesi, vatandaşların noterlik işlemleri için daha yüksek ödemeler yapmasını gerektirecek. Özellikle taşınmaz satışı veya miras paylaşımı gibi büyük meblağlı işlemler yapan kişiler için bu artışlar önemli bir maliyet unsuru olacak. 

Kaynak: Gazeteoku.com

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