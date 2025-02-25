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Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok

Bankacılık sektöründe şubat ayına özel kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kredi, müşterilerine müjdeyi verdi: 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatı sunulacağı açıklandı.

Son 3 gün! Koşulsuz 5.000 TL verilecek; Geri ödemesi yok

1 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat’a kadar sürecek olan kampanya kapsamında, 5.000 TL geri ödemesiz avans imkanı sağlanacak. Yapı Kredi, kampanya detaylarını resmi internet sitesinde paylaşarak, bu avantajdan kimlerin yararlanabileceğine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, şartları ve başvuru sürecini araştırmaya başladı. İşte 5.000 TL geri ödemesiz avans fırsatının detayları:

Geri Ödemesiz Avans Fırsatı

Tarih Aralığı: 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli.

Fayda Sağlayacak Kişiler: Yapı Kredi’ye ilk kez müşteri olan kişiler bu fırsattan yararlanabilecek.

Başvuru Koşulu: AVANS5000 kampanya kodu ile başvuru yapanlar, mobil bankacılık üzerinden hesap açarak bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra bu fırsata dahil olacak.

Kredi Kullanma Şartı: 28 Şubat 2025’e kadar en az 20.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kullanılması gerekecek. 5.000 TL avans, kredi kartına artı bakiye olarak tanımlanacak.

Kullanım Limiti: Kampanya yalnızca bir kez kullanılabilir ve başka kampanyalarla birleştirilemez.

Yapı Kredi’nin sunduğu bu geri ödemesiz avans fırsatı, özellikle yeni müşteriler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Şubat ayının sonuna kadar geçerli olan bu kampanya, vatandaşların dikkatini çekiyor ve nakit ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmayı hedefliyor.

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