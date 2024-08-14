Son 19, 20, 21 ve 24 yılda emekli olanlar dikkat! Duyanın nevri dönecek! İşte o emeklilere intibak zammı- Yapılan çalışmalar sonucunda, 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarına 2.800 TL tutarında bir artış yapılacağı belirtiliyor. Bu iyileştirme, yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen intibak zammı kapsamında gerçekleştirilecek.

İntibak Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor

Türkiye genelinde milyonlarca emekli, intibak zammı konusunda yapılan çalışmaların sonucunu bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, bu taleplerini en yüksek düzeyde dile getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Bu girişim, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakanlar Kurulu'na taşındı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuya dair özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

Bu grup, 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri gidermek amacıyla çalışmalara başladı. İntibak zammı, bu kapsamda yıllardır dile getirilen bir talep olarak öne çıkıyor ve bu yıl içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Böylece, 2000 yılı sonrası emekli olanların maaşlarında önemli bir iyileştirme sağlanmış olacak.

Eylül Ayında 2.800 TL Ek Zam Beklentisi

2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlar için yapılacak olan ek zam konusunda çeşitli kulis bilgileri de kamuoyuna yansıyor. Eylül ayı itibarıyla yapılması planlanan intibak zammı kapsamında, bu kesimin maaşlarına 2.800 TL tutarında bir artış yapılacağı belirtiliyor. Bu düzenlemenin, 2000 yılı sonrasında emekli olan SGK kapsamındaki vatandaşları kapsayacağı ifade ediliyor.

2000 Öncesi Emekliler Bu Kapsama Girmiyor

Öte yandan, 2000 yılı öncesinde emekli olan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu düzenlemeden faydalanamayacağı ifade ediliyor. Bu durum, 2000 yılı öncesi emeklilerin de taleplerini gündeme getirmiş durumda. Ancak, mevcut düzenleme yalnızca 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşları kapsıyor.

Türkiye Emekliler Derneği, uzun yıllardır 2000 yılı sonrası emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri dile getiriyordu. Bu konuda yapılan çalışmalar ve Cumhurbaşkanı'na gönderilen mektup, sonunda karşılık buldu ve 2000 yılı sonrası emeklilerin maaşlarında yapılacak iyileştirme için somut adımlar atıldı.

Bu gelişmeler, milyonlarca emekli için büyük bir rahatlama anlamına geliyor. İntibak zammı, yıllardır çözüm bekleyen bir sorun olarak öne çıkmıştı ve sonunda hayata geçirilecek olması, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Gazeteoku.com