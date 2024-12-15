Son 15 Yılda Asgari Ücretin TÜFE Karşısındaki Dramı! 2011'den 2024'e Ekonomik Güç Kaybı

Son 15 yıl içinde Türkiye’deki asgari ücretin alım gücü özellikle enflasyon ve altın fiyatlarındaki değişimlerle oldukça farklı bir seyir izledi. 2011 yılından 2024 yılına kadar geçen sürede asgari ücretle alınabilen altın miktarı önemli bir azalma gösterdi. 2011’den 2024’e kadar olan dönemde asgari ücretle alınabilen tam altın miktarındaki dramatik değişim açıklandı.

2011-2012 Yılları

2011 yılında Türkiye’de net asgari ücret yıllık 7.560 TL olarak belirlenmişti. Aynı yıl bir tam altının fiyatı yaklaşık 574 TL civarındaydı. Bu durumda asgari ücretle çalışan bir kişi yıllık gelirine karşılık 13,2 tam altın alabiliyordu. Altın fiyatları o dönemdeki ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda çalışanlar için altın birikim yapmanın ve değer korumanın önemli bir yoluydu.

2012 yılıyla birlikte asgari ücret artışı 8.412 TL’ye yükseldi. Ancak bu artışa karşın altın fiyatları da önemli bir yükseliş gösterdi ve 647 TL’ye çıktı. Bu durum asgari ücretli için altın alım gücünün azaldığı bir dönemin başladığını gösteriyor. 2012 yılında asgari ücretle alınabilecek tam altın sayısı 13 ile sınırlı kaldı.

2013-2014 Yılları

2013'te asgari ücret 9.276 TL iken bir tam altının fiyatı 586 TL civarındaydı ve bir asgari ücretli yıllık geliriyle 15,8 tam altın alabiliyordu. Ancak yıllar geçtikçe altın fiyatlarındaki artış bu gücü daha da sınırladı. Örneğin 2014’te asgari ücret yıllık 10.152 TL’ye çıkarken altının fiyatı 595 TL'ye yükseldi bu da asgari ücretlinin alabileceği altın miktarını 17,1'e çıkardı.

2015-2016 Yılları

2015 ve 2016 yıllarında ise asgari ücret ve altın fiyatları arasındaki dengenin kırılmaya başladığı gözlendi. 2015’te asgari ücret 11.388 TL'ye yükselmişken altının fiyatı 673 TL’ye çıkmıştı. Bu dönemde bir asgari ücretli yıllık 16,9 altın alabiliyordu. 2016'da ise asgari ücret 15.600 TL’ye ulaşırken altının fiyatı 807 TL’ye yükseldi.

2020'ye Kadar Değişim Nasıldı?

2017’de asgari ücretin 16.848 TL’ye yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da 991 TL seviyesine çıkmıştı, buna karşın asgari ücretli yine de yıllık 17 altın alabiliyordu. Ancak asgari ücretle alınabilen altın miktarı 2018 ve sonrasında ciddi bir daralma gösterdi. 2018 yılında asgari ücret 19.237 TL'ye çıkarken altının fiyatı 1.360 TL’ye ulaştı. 2020’de asgari ücret 27.896 TL’ye yükselirken altının fiyatı 2.790 TL’ye çıktı ve asgari ücretli sadece 10 tam altın alabilir oldu.

2020 ve 2024'te Büyük Değişim

2022’ye gelindiğinde asgari ücret yıllık 58.523 TL’ye çıkarak yine de altın fiyatlarının etkisiyle sadece 8,9 altına denk geldi. 2024 yılına gelindiğinde ise durum daha da karmaşık hale geldi. Kasım ayında asgari ücret yıllık 204.025 TL olarak belirlenmişken altının fiyatı 17.598 TL’ye yükseldi.