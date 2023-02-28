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Somer Şef A101 indirimlerini tanıttı! Dolapları indirimleriyle A101 dolduruyor! İndirimli ürünlerle mutfakta harikalar yaratılıyor!

A101 indirimli ürünler her hafta yenileniyor! A101 aktüel katalog ile bir sürü indirimli ürün ihtiyacı olanların evlerini dolduruyor. Temel gıdadan beyaz eşyaya, cep telefonundan bütün ihtiyaçlarınıza kadar A101 indirimleri...

Somer Şef A101 indirimlerini tanıttı! Dolapları indirimleriyle A101 dolduruyor! İndirimli ürünlerle mutfakta harikalar yaratılıyor!

Yemek ve tüketim dendiği zaman akla Somer Şef ve A101 indirimli ürünleri geliyor. Türkiye’nin ünlü şeflerinden Somer Şef, A101 ürünleri ile beraber etkinlik düzenledi. A101 ürünleriyle resmen döktürdü.  


A101 ürünleri kullanarak hazırladığı menüyü vatandaşlara sunan ünlü isim Somer Şef oldu. Etkinlik Efendy restoranında, Somer Şefin kendi yerinde düzenlendi ve 24 Ocak tarihindeki bu etkinlikte Idil Yazar, Ümit Karalar ve Burak Altındağ gibi isimler bulundu. Hazırladığı menüyü Somer Şef bizzat tattırdı. 


Somer Şef A101 için yorum yaptı 


Somer Şef, 101 için çok yönlü ve kaliteli ürünleri olan bir market yorumunda bulunurken ürünlerinin güvenilir olduğunu belirtti. Kullanmayı severek yaptığı organizasyonda A101 ürünlerinin arkasında olduğunu söyledi. Menüyü hazırlarken ise küçük sırları ve bunları uylamanın çeşitli yöntemlerini anlattı.

 
A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç’i yetkili bir isim olarak belirte Somer Şef, fiyat ve ürün kalitesi anlamında başarılı bir market olarak değerlendirdi. Bilgiç de şefler tarafından onaylanmasına memnun olduklarını ifade etti. 


A101 haftanın yıldızlı ürünleri 


A101’de her hafta yıldızlı ürünler başlığında farklı besinlerde büyük indirimler yapılıyor. Bu hafta için yine devam eden A101 indirimli ürünlerde Şahin Dana evlik sucuğun 400 gram fiyatı 125 TL yerine yalnızca 106,75 TL oldu. Birçok üründe indirim sağlayan A101 aktüel katalog fırsatlarında her hafta kendi ürünlerinde de indirim yapıyor. Bu hafta A101’in Birşah yarım yağlı sütü 1 litre fiyatı 17,50 TL yerine sadece 15,95 TL oldu. 

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