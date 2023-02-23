ŞOK'ta indirim şöleni! 25 Şubat ŞOK aktüel ürünler hafta sonu indirim listesi belli oldu

Şok indirimli ürünler listesi ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ucuz alışverişin her zaman daimi adresi olan Şok Market özellikle deprem sürecinde başlattığı kampanyalarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Deprem bölgesinde bulunan şubelerinin kapılarını depremzedeleri açan Şok Market şimdi de deprem bölgesine yardım etmek isteyenler için büyük indirim kampanyasına başladı. 25 Şubat Şok aktüel ürünler kataloğu ile gelen efsane ürünler hem bütçenize yarayacak hem de insanlara yardımcı olma imkanı sunacak.

Ucuz market alışverişi yapmak isteyenler için Şok Aktüel Ürünler hafta sonu kataloğu ile gelen ürünleri araştırdık. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? Bu hafta Şok markete neler gelecek? ŞOK 25 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu ile gelecek fiyat ürünlerin fiyat listesi haberimizde…

25 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİM LİSTESİ

Bu hafta sonu Şok Market raflarında çok sayıda indirimli ürün sizi bekliyor. 25 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi içinde dikkat çeken ürünler şöyle:

Asus Tuf Gaming Mobil ve Xbox Uyumlu Oyuncu Kulaklık 899 TL

Rgb Suya ve Toza Dayanıklı Türkçe Asus Oyuncu Klavye 799 TL

Asus Rog Strix Impact Çift El Sensör Aura Sync Rgb Oyuncu Mouse 499 TL

İstanbul i3 8GB RTX1650 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 15.999 TL

Asus Tokyo i5 10GB RTX3080 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 29.699 TL

Asus Pekin i5 8GB RTX3060TI 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 20.499 TL

Asus New York i5 12GB RTX675 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 20.499 TL

ŞOK 25 ŞUBAT 2023 HAFTA SONU İNDİRİMLERİ

ŞOK aktüel 25 Şubat 2023 kataloğu ile bu hafta sonu temizlik hijyen ve ağız bakım ürünlerinde de büyük indirim fırsatı var. Hafta sonu şok raflarından sizlere ulaşacak diğer indirimli ürünler şu şekilde:

Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 26.50 TL

Colgate total orta diş fırçası 41.95 TL

Colgate aktif beyazlık 27.95 TL

Colgate advanced white charcoal 24.95 TL

High heels kadın parfüm çeşitleri 59.90 TL

Thermo cornaval oje çeşitleri 13.90 TL

Pompalı aseton 17.50 TL

İncili kadife taç çeşitleri 17.95 TL

Çocuk toka çeşitleri 6.95 TL

Ontime esnek tarak çeşitleri 17.95 TL

Omo avtive oxygen toz deterjan 7,5 kg 189 TL

Ace klasik 2 lt 24.90 TL

Bebem natural bebek bezi 169 TL

Vanish ox, action leke çıkarıcı 107.95 TL

Finish quantum max bulaşık makinesi tableti 22’li 104.95 TL

Finish quantum max bulaşık makinesi tableti 30’lu 87.95 TL

Finish hepsi birarada bulaşık makinesi tableti 50’li 131.95 TL

Cif sprey ultra hız mutfak 31.50 TL

Cif tüm yüzeyler 29.90 TL

Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde de Şok Markette dev indirimler sizi bekliyor. Kampanyalı ürünleri kaçırmak istemiyorsanız Bu Cumartesi erken saatte Şok Market şubelerine uğramayı ihmal etmeyin.