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ŞOK’a Samsung çamaşır makinası geliyor; 25 Ocak 2025 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK, 25 Ocak 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu duyurdu.

ŞOK’a Samsung çamaşır makinası geliyor; 25 Ocak 2025 ŞOK aktüel kataloğu

Bu katalogda, ev eşyalarından oyuncaklara kadar pek çok ürün yer alıyor. 

25 Ocak 2025 ŞOK aktüel kataloğu

İşte ŞOK Kataloğunda Yer Alan Ürünler ve Fiyatları:

Jakarlı Koltuk Örtüsü – 199 TL

Klimalı Yastık – 199 TL

Silikon Mikro Yastık – 99,95 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan – 349 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan – 399 TL

Sinbo Abajur – 179 TL

3 Katlı Işıklı Raf – 549 TL

2'li Sensörlü Işık – 189 TL

3'lü Ledolet Ampul – 79,95 TL

Parmak Isıran Sevimli Hayvanlar Oyuncağı – 49,95 TL

Monster Jip Açık Kasa – 169 TL

Sevimli Kız/Erkek Gitarlı Figür – 49,95 TL

Luvlie Şık Elbiseli Bebekler – 199 TL

Kuaför Seti – 499 TL

Metal Spor Araçlar – 89,95 TL

Oyuncak Karavan Seti – 249 TL

Uçak Evim – 349 TL

Askeri Uçak – 349 TL

Melisa Makyaj Masası Kartela – 199 TL

ŞOK mağazaları, 2025 yılında gerçekleşen zamlarla birlikte bu ürünlerin fiyatlarını yeni tarifelerle satışa sunuyor. 

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