Şok'a günlerdir beklenen ürün geldi Şok Aktüel bugün dev indirimde

Her hafta birbirinden indirimli ürünlerin geldiği Şok marketlerde dev indirim. Şok marketlerde indirimli ürün kataloğu yayınlandı. Şok 22 Şubat 2025 cumartesi indirimli ürün broşürü günlerdir beklenen ürün geldi.

Şok marketler 22 - 25 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürün kataloğu yayınlandı.

Binlerce kişinin beklediği Akıllı cihazlar, mama, bebek bezi, makine ve taşınabilir mini çamaşır makinesiyle, ısı kontrollü kettle ve kahve makineleri Şok marketlere geliyor.

İşte Şok marketlerde indirim ürünler!

Şehir hayatı serisi (Şehir temalı pist ve 1 adet 1:64 ölçekli metal araba) 499 TL

Atlayış pisti yarış seti (Farklı pistler ve 1 adet 1:64 ölçekli metal araba) 299 TL

Tekli araba (1:64 ölçekli metal araba) 79,95

Barbieland mini bebek ve aracı (1 adet mini figür bebek ve araç) (Soğuk ve ılık suda renk değiştirir) 249 TL

Chelsea bebek serisi 14cm 149 TL

30 cm bebek 199 TL

Disney Frozen Elsa ve saç aksesuarları (30cm bebek ve aksesuarları) 499 TL

Lisanslı folyo balonlar 79,95 TL

Koltuk örtüsü (170x210cm, uçları saçaklı) 159 TL

Visco dolgulu yastık (50x70cm) 199 TL

Silikon micro yastık 50x70cm 99,95 TL

%100 pamuk 2li penye yastık kılıfı 50x70cm 79,95 TL

Kapı önü paspası 40x50cm 69,95 TL

Taşıyıcı tır seti 299 TL

Melisa pet taşıma/ pet evi seti 199 TL

Desenli soft 3lü top 69,95 TL

Mini sürpriz yumurta 24,95 TL

Sherlock Holmes kitap çeşitleri 39,95 TL