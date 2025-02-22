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Şok'a günlerdir beklenen ürün geldi Şok Aktüel bugün dev indirimde

Şok'a günlerdir beklenen ürün geldi. Şok Aktüel bugün dev indirime giriyor. Şok marketlerde günlerdir beklenen ürün geldi. 22 Şubat Şok aktüel ürün kataloğu sizlerle.

Şok'a günlerdir beklenen ürün geldi Şok Aktüel bugün dev indirimde

Her hafta birbirinden indirimli ürünlerin geldiği Şok marketlerde dev indirim. Şok marketlerde indirimli ürün kataloğu yayınlandı. Şok 22 Şubat 2025 cumartesi indirimli ürün broşürü günlerdir beklenen ürün geldi.

Şok marketler 22 - 25 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürün kataloğu yayınlandı.

Binlerce kişinin beklediği Akıllı cihazlar, mama, bebek bezi, makine ve taşınabilir mini çamaşır makinesiyle, ısı kontrollü kettle ve kahve makineleri Şok marketlere geliyor.

İşte Şok marketlerde indirim ürünler!

Şehir hayatı serisi (Şehir temalı pist ve 1 adet 1:64 ölçekli metal araba) 499 TL
Atlayış pisti yarış seti (Farklı pistler ve 1 adet 1:64 ölçekli metal araba) 299 TL
Tekli araba (1:64 ölçekli metal araba) 79,95

Barbieland mini bebek ve aracı (1 adet mini figür bebek ve araç) (Soğuk ve ılık suda renk değiştirir) 249 TL
Chelsea bebek serisi 14cm 149 TL
30 cm bebek 199 TL
Disney Frozen Elsa ve saç aksesuarları (30cm bebek ve aksesuarları) 499 TL
Lisanslı folyo balonlar 79,95 TL

Koltuk örtüsü (170x210cm, uçları saçaklı) 159 TL
Visco dolgulu yastık (50x70cm) 199 TL
Silikon micro yastık 50x70cm 99,95 TL
%100 pamuk 2li penye yastık kılıfı 50x70cm 79,95 TL
Kapı önü paspası 40x50cm 69,95 TL
Taşıyıcı tır seti 299 TL
Melisa pet taşıma/ pet evi seti 199 TL
Desenli soft 3lü top 69,95 TL
Mini sürpriz yumurta 24,95 TL
Sherlock Holmes kitap çeşitleri 39,95 TL

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