ŞOK'a akıllı saat geldi; 15-22 Ocak 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Bu hafta, birçok üründe cazip indirimler ve fırsatlar sunuluyor. Yılın ilk ayı olan Ocak ayında, ŞOK’un sunduğu fırsatlar ile alışverişinizi daha hesaplı hale getirebilirsiniz.

İlk olarak, bebek ürünleriyle ilgili birçok seçenek dikkat çekiyor. Bebek yorganı 149 TL, softy bebek battaniyesi 179 TL ve anne yanı bebek yatağı 309 TL gibi fiyatlarla bebek bakım ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca, 4’lü bebek ağız silme mendili 59,95 TL ve lisanslı kız/erkek çocuk çorapları ise 34,95 TL’den satışa sunuluyor.

Evde kullanabileceğiniz düzenleyiciler de bu hafta ŞOK’ta öne çıkan ürünler arasında. Askılı organizer 59,95 TL, 3 bölmeli organizer ise 349 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, 3’lü katlanabilir bebek küveti seti 599 TL’ye ve taşıma kutulu mama kaşığı 89,95 TL’ye satılıyor.

Bebek ürünlerinin yanı sıra, çocuk oyuncakları da dikkat çekiyor. Fisher-Price markasına ait hikaye kitabı 699 TL, köpekçiğin uzaktan kumandası 349 TL ve hayvan dostlar keşif serisi de 349 TL gibi fiyatlarla satışta. Eğitici oyuncaklar arasında yer alan renkli bloklar 299 TL ve ilk yaş aktivite masası 399 TL fiyatla mağazada sizleri bekliyor.

Haftanın fırsatları arasında atıştırmalıklar da dikkat çekiyor. Dardanel Kalite Tonla Ton balığı 70 TL, La Vache Qui Rit üçgen peynir 29 TL, Ülker Pötibör bisküvi ise 69 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 165 TL’ye ve Duru Limon Kolonya 79 TL’ye indirime girmiş durumda.

Kaynak: Gazeteoku.com