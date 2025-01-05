ŞOK markette her şey 29 TL, 59 TL; ŞOK 5-13 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu!

01-07 Ocak ve 05-13 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğu, birbirinden cazip indirimlerle dolu. Hem mutfak alışverişinizi kolaylaştıracak hem de bütçenize dost olacak fırsatları kaçırmayın!



Alışveriş Festivali Başladı!

Yılın ilk haftasında ŞOK Market’te ihtiyacınız olan her şey indirimli fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte dikkat çeken ürünler:

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (500 g): Sadece 99 TL. Kahvaltılarınızda fark yaratın!

Mis Pastörize Süt (1 Litre): Taze ve sağlıklı seçim, yalnızca 29 TL.

Lio Çizik Yeşil Zeytin (400 g): Sabah sofralarınıza eşlik edecek bu lezzet, sadece 59 TL.





05-13 Ocak 2025: Kaçırılmayacak Lezzetler ve Daha Fazlası!

İndirim fırtınası, ikinci haftada da hız kesmeden devam ediyor. Bu tarihlerde ŞOK Market raflarında öne çıkan ürünler şunlar:

Ülker Hoby Bisküvi (Paket): Tatlı krizlerinizi dindirmenin lezzetli yolu, sadece 49 TL.

Vișne Reçeli (380 g): Kahvaltılarınıza renk ve tat katmak için 39 TL.

Mis Yoğurt (500 g): Sağlıklı bir atıştırmalık, yalnızca 18.95 TL.

Teremyağ (250 g): Mutfaklarınızın vazgeçilmezi, sadece 60 TL.

Barilla Spagetti (500 g): İtalyan mutfağını evinize taşıyın, sadece 32.50 TL.

Keskinoglu/Gedik/Banvit/Lezita Piliç (400 g): Sofralarınıza lezzet katacak bu ürün, yalnızca 49.5 TL.

Kaynak ve detaylı bilgi: https://kurumsal.sokmarket.com.tr/haftanin-firsatlari/firsatlar

Derleme: gazeteoku.com