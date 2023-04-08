ŞOK Marketlere bayram erken geldi! Mega indirimler 23 Nisan’a kadar sürüyor!

ŞOK Market zincirleri vatandaşların en çok tercih ettiği marketlerden birisi olarak 23 Nisan tarihine kadar büyük indirimlerle ürünlerini sunuyor. ŞOK Ramazan Bayramı’nı erkenden başlatarak vatandaşların evlerinde ihtiyaçları eksik kalmasın istedi. Onlarca ürünün büyük indirimlerden yararlanılarak alınacağı gün 5 – 23 Nisan ŞOK aktüel katalog indirimleri ile geldi. İşte 5- 23 Nisan ŞOK aktüel katalog indirimi detayları...



5 – 23 NİSAN ŞOK AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLERİ



ŞOK Marketler 23 Nisan tarihine kadar bayramlık çikolata ve şekerlerden başlayarak temel gıda, beyaz eşya, küçük ev aletleri, çocuklara bayram oyuncakları, kişisel bakım ihtiyaçları, tuvalet kağıdı, çamaşır deterjanına kadar büyük indirimler sunuyor. İşte 5 – 23 Nisan ŞOK aktüel katalog indirimlerinin detayları...



Bayramlık çikolata çeşitlerinde birçok markada indirimli ürünler sunuluyor.



Ece marka fındıklı sütlü çikolata fiyatı 99 TL

Ülker’in Buklet çikolata çeşitleri 54,90 ve 74,90 TL.

Cocodans marka karamelli çikolata 27,90 TL.

Damak mini çikolata çeşitleri 59,90 TL.

Taşkale marka antep fıstıklı bademli fındıklı lokum fiyatı 39,90 TL.

Ülker sütlü bonbon fiyatı 39,90 TL.

Amige marka kırık baklavalık ceviz için yalnızca 39,95 TL.



Anadolu marka kırmızı mercimek 1 kilogram fiyatı 20,95 TL.

Lio marka sızma zeytinyağının 1 litre fiyatı yalnızca 95 TL.

Geleneksel dana sucuk 250 gram fiyatı 79,95 TL.

Anadolu marka baldo pirinç 1 kilogram fiyatı 33,95 TL.

2 kilogram piyale marka un fiyatı 20,95 TL.

2 kilogram Mis marka tam yağlı tost peyniri fiyatı 239 TL.

Baby Turco bebek bezi fiyatı 104’lü 199,90 TL.

10 kilogram bingo marka çamaşır deterjanı fiyatı yalnızca 172,90 TL.

Oyuncak çeşitlerinde ise birbirinden farklı oyuncaklar 24,95 TL ile 299,90 TL aralığında.

Bebek mama sandalyesi fiyatı ise 249,90 TL.

Tost makinesinin fiyatı ŞOK marketlerde 389 TL.

Kıyma makinesi fiyatı 1149 TL, kahve makinesi 349 TL, şarjlı süpürge 339 TL.



Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi fiyatları ise çok uygun fırsatlar ile ücretsiz kargoyla teslim ediliyor.