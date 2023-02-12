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ŞOK indirim öyle olmaz böyle olur dedi! 3 sayfa ŞOK katalogda büyük indirim!

ŞOK indirim öyle olmaz böyle olur dedi! 3 sayfa ŞOK indirim kataloğu yayınlandı. Büyük ŞOK indirimleri kaçırılmaz. İşte ŞOK indirim kataloğu ürünleri...

ŞOK indirim öyle olmaz böyle olur dedi! 3 sayfa ŞOK katalogda büyük indirim!

Son günlerde peş peşe gelen kallavi zamlar sebebiyle vatandaş artık indirimleri takip etmeye daha çok özen gösterir oldu. Evin ihtiyaçları bitmezken her yerden vatandaşı vuran hayat pahalılığı gün geçtikçe insanları zorluyor. ŞOK 12 Şubat Aktüel Katalog ile evinizin ihtiyacı olan ürünlerde büyük indirimler yaptı. 15 Şubat ŞOK indirim ile evinizin olmazsa olmaz ürünlerini en uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.  


ŞOK marketler zinciri yaptığı özel indirimlerle gıdadan teknolojik ürünlere, giyimden aksesuara, ev eşyalarından birçok ürüne kadar her hafta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Her hafta ŞOK indirimleri ile evler dolup taşıyor. 81 ilde faaliyet gösteren ŞOK market zinciri ile mutfak eşyası, züccaciye ürünleri dahi diğer mağazalardan çok daha uygun fiyatlarla satılıyor. İşte 12 – 15 Şubat ŞOK Katalog indirimleri... 


ŞOK Beyaz eşya ve mobilyada dev indirim 


Kahvaltılık ürünlerden, temizlik ürünlerine, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, gıdadan mobilyaya birçok kategoride ŞOK Market indirimleriyle vatandaşların evini dizmesine yardımcı oluyor.  


TV ünitesi, kitaplık, 2’li ve 3’lü koltuk, L koltuk, çalışma masası, orta sehpa, çok amaçlı dolap çeşitleri, gardırop, çamaşır makinesi çeşitleri, bulaşık makinesi çeşitleri, buzdolabı, tıraş makinesi, maşa ve düzleştirici çeşitleri, ısıtıcı, su ısıtıcısı, spor ayakkabı, evcil hayvan için çeşitli ürünler, çocuk oyuncakları, ev dekorasyon çiçekleri, kişisel bakım ürünleri...  


Tüm ŞOK ürünlerinde dev indirim sizleri bekliyor. İşte 12 Şubat ŞOK indirimli ürünler 

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