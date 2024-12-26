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ŞOK aktüel ürünlere mini projeksiyon cihazı geldi; Peşin fiyatına taksit!

Yılın son hafta sonunda müşterilerini cazip fırsatlarla buluşturan ŞOK Market, 28 Aralık 2024 - 4 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı.

ŞOK aktüel ürünlere mini projeksiyon cihazı geldi; Peşin fiyatına taksit!

Teknolojiden kişisel bakıma, ev ihtiyaçlarından oyuncu ekipmanlarına kadar birçok kategoride indirimli ürünler müşterilerini bekliyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları!

Kişisel Bakım Ürünlerinde Kaçırılmayacak Fiyatlar

ŞOK’un aktüel ürün kataloğunda Sinbo markalı kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor:

Sinbo Sel Lazer Epilatör: Sadece 1.999 TL

Sinbo Saç Kurutma Makinesi: Yalnızca 1.099 TL

Sinbo Saç Şekillendirme Seti: İhtiyaç duyduğunuz tüm saç şekillendirme aparatı bir arada, sadece 2.699 TL

Oyuncular ve Teknoloji Tutkunları İçin Özel Fırsatlar

Bu hafta ŞOK Market, teknoloji tutkunlarını da unutmadı. Hazır sistem oyun bilgisayarları, farklı donanım seçenekleriyle her bütçeye uygun şekilde satışa sunuluyor. Bu ürünler, oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Kaynak: ŞOK Market Resmi Web Sitesi

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