Skoda olmaz denileni yaptı; Ayda 19 bin TL'ye sıfır SUV!

Kamiq SUV modeli, fiyat-performans açısından dikkat çekerken, 200.000 TL kredi için 12 ay vadeli %0,99 faiz oranıyla satın alınabiliyor. Peki, kampanya detayları neler? İşte Skoda’nın sunduğu fırsatlar ve güncel fiyat listesi!

Skoda, Taksitle Otomobil Satışını Başlattı!

Skoda, 2025 Mart ayı kampanyaları kapsamında SUV segmentine yönelik cazip kredi seçenekleri sunduğunu duyurdu. Özellikle Kamiq modeli, fiyat-performans avantajıyla öne çıkarken, diğer popüler modellerde de finansman destekleri sağlanıyor.

🚗 İşte Skoda’nın sunduğu kampanya detayları:

✔️ Kamiq SUV modeli: 200.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz oranı

✔️ Fabia modeli: 150.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz oranı

✔️ Scala modeli: 200.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz oranı

✔️ Octavia modeli: 200.000 TL kredi için 12 ay %0,99 faiz oranı

💰 Kamiq için hesaplanan aylık ödeme tutarı: 18.093,59 TL

📌 Not: Skoda tarafından açıklanan kredi tutarı, araç fiyatının tamamını kapsamıyor. Kalan tutar için ek finansman çözümleri değerlendirilmelidir. Ödeme koşulları bankadan bankaya değişebilir, net hesaplama için Skoda yetkili bayileriyle iletişime geçmek önerilir.

Skoda’nın Güncel Fiyat Listesi (Mart 2025)

📌 Skoda’nın en çok tercih edilen modelleri için güncel fiyat listesi:

Fabia Fiyat Listesi

🚘 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.363.600 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.499.900 TL)

🚘 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 1.604.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.799.900 TL)

Scala Fiyat Listesi

🚘 Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.563.600 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.689.900 TL)

🚘 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.753.600 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.909.900 TL)

🚘 Premium 1.5 TSI 150 PS DSG: 1.824.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.009.900 TL)

🚘 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 1.994.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.179.900 TL)

Octavia Fiyat Listesi

🚘 Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 1.804.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.999.900 TL)

🚘 Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.014.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.299.900 TL)

🚘 Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.254.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.599.900 TL)

🚘 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.254.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.599.900 TL)

🚘 RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 3.656.600 TL (Kampanyalı Fiyat: 4.199.900 TL)

🚘 Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.329.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.679.900 TL)

🚘 Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG: 3.731.600 TL (Kampanyalı Fiyat: 4.279.900 TL)

Kamiq Fiyat Listesi

🚘 Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.663.600 TL (Kampanyalı Fiyat: 1.799.900 TL)

🚘 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.848.600 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.019.900 TL)

🚘 Premium 1.5 TSI 150 PS DSG: 1.919.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.119.900 TL)

🚘 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG: 2.119.100 TL (Kampanyalı Fiyat: 2.289.900 TL)

💡 Not: Fiyatlar 30 Mart 2025 itibarıyla günceldir ve Skoda tarafından açıklanmıştır. Güncel fiyatları ve stok durumunu öğrenmek için yetkili Skoda bayilerine başvurabilirsiniz.