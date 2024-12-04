Skoda bana mısın demiyor; Aralık ayına özel taksitle SUV satıyor

Aralık 2024'e özel açıklanan kampanyalar ise araç sahibi olmayı düşünenler için cazip fırsatlar sunuyor. İşte Skoda'nın sıfır SUV araç kampanyaları ve güncel fiyat listeleri…

Skoda'nın Taksitli SUV Kampanyası

Skoda, Aralık ayına özel olarak sıfır kilometre SUV modellerinde uygun faiz oranlarıyla taksit imkanı sunuyor. İşte modeller ve kampanya detayları:

Kamiq SUV: 150.000 TL kredi için 12 ay vadede %0,99 faiz oranı.

Karoq SUV: 200.000 TL kredi için 12 ay vadede %0,99 faiz oranı.

Kodiaq SUV: 1.000.000 TL kredi için 12 ay vadede %2,99 faiz oranı.

2024 Aralık Skoda SUV Fiyat Listesi

Skoda’nın Kamiq, Karoq ve Kodiaq modelleri için açıklanan Aralık 2024 fiyat listesi şöyle:

Kamiq Fiyat Listesi:

Elite 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.660.400 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.760.400 TL

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG: 1.845.400 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.915.400 TL

Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.115.400 TL

Kodiaq Fiyat Listesi:

Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 2.750.400 TL

Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.150.400 TL

Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG: 3.350.400 TL

Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4: 4.800.400 TL

Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4: 5.000.400 TL

Karoq Fiyat Listesi:

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.080.400 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.360.400 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 2.450.400 TL





Kaynak: Skoda Türkiye Resmi Web Sitesi - Gazeteoku.com özel haberi