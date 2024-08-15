ŞİPŞAK Yeni Kredi Başladı! 235.000 TL'ye Kadar Anında Kredi Ödemesi Verilecek Banka Duyurdu

ŞİPŞAK Yeni Kredi kampanyasıyla Garanti BBVA ve ING bankaları, müşterilerine 235.000 TL’ye kadar anında kredi ödemesi fırsatı sunarak bu alanda cazip seçenekler oluşturuyor. Hem acil nakit ihtiyacı olanlar hem de planlı harcamalar yapmak isteyenler için detaylı bilgiler ve ödeme planları bu haberde sizlerle.

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi: Esnek ve Güvenilir Seçenekler

Garanti BBVA, ihtiyaç kredisi arayanlar için sunduğu 235.000 TL’ye kadar kredi imkanı ile dikkat çekiyor. Bu krediyi tercih eden müşteriler, aylık 27.483 TL taksit ödeyerek 331.142 TL toplam geri ödeme yapıyor. %4,34 faiz oranı ile sunulan bu kredi, ödeme kolaylığı sağlayan yapısıyla öne çıkıyor. Özellikle ani nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için Garanti BBVA, esnek ödeme planları ile müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

ING'den 3 Ay Ertelemeli Kredi: Rahat Bir Başlangıç

Diğer yandan, ING bankası, 235.000 TL krediye ihtiyacı olan müşterilere 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Bu kredi ile müşteriler, kredilerini aldıktan sonra üç ay boyunca ödeme yapmadan rahat bir nefes alabiliyor. Aylık 27.088 TL taksitlerle ödenecek olan bu kredinin toplam geri ödeme miktarı 326.410 TL olarak belirlenmiş durumda. ING’nin sunduğu %4,14 faiz oranı, müşterilere daha düşük faiz avantajı sağlarken, esnek ödeme koşulları da bu bankayı cazip kılıyor.

Hangi Kredi Sizin İçin Uygun?

Garanti BBVA ve ING, sundukları farklı kredi seçenekleri ile müşterilere hitap ediyor. Garanti BBVA’nın biraz daha yüksek faiz oranı ve toplam ödeme tutarı olsa da, sunduğu güvenilir hizmet ve müşteri memnuniyeti ile tanınan bir banka olması bu kredi seçeneğini öne çıkarıyor. ING ise, daha düşük faiz oranı ve 3 ay erteleme avantajı ile rahat bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Her iki banka da müşterilerine anında kredi imkanları sunarak, ekonomik ihtiyaçların hızlıca karşılanmasını sağlıyor.



Kaynak: Gazeteoku.com