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Şimdi diğer markalar düşünsün; TOGG aile yılına özel dev indirim yaptı

TOGG T10X, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli SUV’si olarak öne çıkıyor.

Şimdi diğer markalar düşünsün; TOGG aile yılına özel dev indirim yaptı

Teknolojik donanımı ve çevreci yaklaşımıyla dikkat çeken model, ailelerin konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamasını sağlıyor:

Menzil ve Şarj:

Maksimum 510 km menzil

%20’den %80’e sadece 28 dakikada şarj imkânı

Performans:

Tek motorlu versiyon: 160 kW (218 hp), 0-100 km/s hızlanma 7,4 saniye

Çift motorlu versiyon: 320 kW (435 hp), 0-100 km/s hızlanma 4,8 saniye, 700 Nm tork

Teknolojik Donanım:

12,3 inç araç gösterge ekranı

29 inç bilgi-eğlence ekranı

41,3 inç ambiyans ekranı

Aktif yoğun trafik pilotu gibi ileri seviye sürücü destek sistemleri

Güvenlik: 7 hava yastığı, şerit takip sistemi ve adaptif hız sabitleyici

Ek Opsiyonlar (2025 Mart Fiyat Listesi):

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.600 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.680.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Ek opsiyonlar: 19 inç jantlar (30.000 TL), Teknoloji ve Konfor Paketi (35.000 TL),

Kış Paketi (20.000 TL), 22 kW AC Şarj Kapasitesi (20.000 TL), Panoramik Cam Tavan (30.000 TL), Meridian Premium Ses Sistemi (30.000 TL)

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