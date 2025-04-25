Sigortalı olmak şart değil! SGK o kişilere en az 7 bin 234 TL maaş bağlıyor!

Peki, kimler SGK’dan ölüm aylığı alabilir? Başvuru nasıl yapılır? İşte 2025 yılı itibarıyla ölüm aylığı hakkında merak edilen tüm detaylar...

Ölüm aylığı; sigortalı olarak çalışırken vefat eden kişilerin eşine, çocuklarına, anne veya babasına bağlanan maaştır. Bu aylık, geride kalan aile bireylerinin yaşamını sürdürebilmesi adına devlet tarafından düzenli olarak ödenir.



✅ Ölüm Aylığı Şartları Neler?

SGK’nın ölüm aylığı bağlayabilmesi için bazı temel koşullar aranır:

Vefat eden sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması şarttır.

Eğer kişi malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı alıyorsa ya da bu aylıklara hak kazanmış ama işlemlerini tamamlamamışsa, yine ölüm aylığı bağlanabilir.

Bu şartları taşıyan sigortalının hak sahipleri, SGK’ya yazılı başvuru yaparak ölüm aylığı talebinde bulunabilir.



👨‍👩‍👧‍👦 Kimler Ölüm Aylığı Alabilir?

SGK tarafından belirlenen hak sahipleri şunlardır:

Eşi: Hayatta olan eş, belirli oranlarda ölüm aylığından faydalanabilir.

Çocuklar: 18 yaşından küçük olanlar, öğrenci olanlar ya da engelli çocuklar bu maaştan yararlanabilir.

Anne ve Baba: Sigortalının eşi veya çocukları yoksa, belirli gelir koşulları dahilinde anne ve babaya da aylık bağlanabilir.





📝 Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru işlemi oldukça kolaydır:

Sigortalının dosyasının bulunduğu SGK il veya ilçe müdürlüğüne gidilerek yapılabilir. e-Devlet sistemi üzerinden "Ölüm Aylığı Talep" sekmesi kullanılarak da başvuru işlemi tamamlanabilir.

⚠️ Aylık Ne Zaman Kesilir?

SGK tarafından bağlanan ölüm aylığı bazı durumlarda kesilebilir:

Hak sahibinin evlenmesi,

Sigortalı bir işte çalışmaya başlaması,

18 yaşını doldurup eğitimine devam etmemesi gibi durumlarda ödeme sonlandırılır.

💡 Hatırlatma: SGK ölüm aylığı başvurusu sırasında eksik veya yanlış belge sunulması süreci uzatabilir. Başvuru öncesi SGK’dan veya e-Devlet’ten gerekli belgeler mutlaka kontrol edilmelidir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik