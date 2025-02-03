Sigortalı olmak gerekmiyor; SGK o kişilere en az 10.852 TL maaş bağlıyor!

Sigortalı olarak çalışırken vefat eden kişilerin yakınlarına bağlanan bu maaş, eş, çocuklar ve anne-baba için önemli bir güvence sunuyor. Ancak, ölüm aylığından yararlanabilmek için belirlenen kriterlerin karşılanması gerekiyor.

SGK Ölüm Aylığı Nedir? Kimlere Bağlanır?

Ölüm aylığı, sigortalı bir kişinin vefat etmesi durumunda eşine, çocuklarına ve bazı durumlarda anne-babasına bağlanan bir maaştır. SGK tarafından sağlanan bu destek, geride kalan aile bireylerinin maddi açıdan mağdur olmaması için büyük bir önem taşır.

✅ Ölüm Aylığı Kimlere Bağlanır?

Vefat eden kişinin eşi

Çocukları (belirli yaş ve eğitim durumu şartlarına göre)

Anne ve babası (gelir durumuna bağlı olarak)

Ölüm Aylığı Almanın Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığından yararlanabilmek için SGK tarafından belirlenen bazı temel koşulların yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

📌 Ölüm Aylığı İçin Gerekli Şartlar:

1️⃣ Vefat eden kişinin en az 1800 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekir.

2️⃣ Eğer kişi malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı alıyorsa veya bu maaşları hak etmiş ancak henüz işlemlerini tamamlamamışsa, geride kalan yakınları ölüm aylığı talep edebilir.

3️⃣ Bağ-Kur sigortalıları için en az 1800 gün prim ödemesi gereklidir.

4️⃣ SSK sigortalıları için 5 yıl sigortalılık süresi ve en az 900 gün prim ödemesi yapılmış olmalıdır.

5️⃣ Vefat eden kişinin geride kalan eşinin tekrar evlenmemesi şartı aranır. Eğer ölüm aylığı alan kişi tekrar evlenirse maaşı kesilir.

6️⃣ Çocuklar için eğitim durumuna göre belirlenen yaş sınırları aşılmadığı sürece maaş ödenmeye devam eder.

📢 Önemli Not: Eğer vefat eden kişi bu şartları karşılamıyorsa, yakınlarına ölüm aylığı bağlanamaz.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığı alabilmek için başvurunun bizzat yapılması gerekmektedir.

✅ Başvuru Yöntemleri:

✔ SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine Giderek Başvuru Yapabilirsiniz.

✔ E-Devlet Üzerinden Başvuru İşlemlerini Tamamlayabilirsiniz.

📌 Gerekli Belgeler:

Vefat eden sigortalının TC kimlik numarası

Ölüm belgesi

Başvuru dilekçesi

Başvurular SGK tarafından incelendikten sonra onaylanır ve uygun görülen

kişilere her ay düzenli olarak maaş ödemesi yapılır.

Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Ölüm aylığı, bazı durumlarda kesilebilir veya yeniden bağlanabilir.

📌 Ölüm Aylığı Kesilme Sebepleri:

🔴 Eşin tekrar evlenmesi durumunda ölüm aylığı sona erer. (Ancak tek seferlik çeyiz parası ödemesi yapılabilir.)

🔴 Çocukların belirlenen yaş sınırlarını aşması veya öğrenciliğinin sona ermesi halinde maaş kesilir.

🔴 Çalışmaya başlayan kişilerin ölüm aylığı alma hakkı sona erer.

🔴 Anne ve babaya bağlanan ölüm aylığı, belirli gelir sınırları aşıldığında durdurulabilir.

📢 Not: Ölüm aylığı kesildiğinde, kişi tekrar bu şartları sağladığında yeniden başvuru yaparak maaşını alabilir.