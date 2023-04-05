Sigorta primleri eşitleniyor, 3600’de fark silinecek! 5 sene erken emeklilik isteyen kontrol etmeli

Milyonlarca vatandaş Bağ-Kur için gelen çalışmaya gözlerini dikti. Primler için SKK’yla eşitlenme yapılırsa bu durumda 900 günlük fark silinmiş olacak. Emeklilikte de 1800 gün geriye alınacak. Bağ-Kur’lunun 7200’ye çekilecek olan prim gün sayısı ile erken emeklilik mümkün olacak. Söz konusu 5 sene erken emeklilik tüm vatandaşlarda heyecan yarattı. Peki, Bağ-Kur SSK ile eşitlenecek mi? Prim gün sayısı düşecek mi? İşte tüm detaylar...



Bağ-Kur prim gün sayısına dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bağ-Kur’luların gözlerini dikmiş beklediği SSK prim eşitlemesi gündemde. Eşitleme ile erken emeklilik hayali olan yüz binlerce vatandaş 5 yıl öncede haklarını alabilecek. Peki, erken emeklilik kapsamında kimler yer alıyor? Bağ-Kur prim eşitliği nedir?



BAKAN BİLGİN SİNYALİ VERDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada küçük esnafın daha az prim günü ile emeklilik haklarını alması adına bir çalışma yapıldığını belirtti. Çalışmaya dair detaylar özellikle erken emeklilik hayali kuran Bağ-Kur’lular tarafından sıkı takip altında.



Yapılan çalışma kapsamında özellikle küçük esnafı gösteren Bakan Vedat Bilgin, “Küçük esnafın korunacağı bir çalışma gerekiyor.” ifadelerine yer verdi. Yani bu doğrultuda kuaförler, berberler, terziler, bakkal ve marangozlar ve benzeri birçok küçük esnaflıkla geçinen vatandaş çalışmada yer alıyor. Öncelik küçük esnaf için verilmişken, diğer Bağ-Kur’lu vatandaşların da dahil edilmesi düşünülüyor. Yani böylelikle isteğe bağlı sigortasını yatıranlar da dahil olabilecek.



SİGORTA PRİM GÜNÜ NASIL DEĞİŞECEK?



Şu an için yeni sigortası yapılan SSK’lı vatandaşların emeklilik için 7200 gün şartı var. Bağ-Kur’lu içinse bu 9000 gün gerektiriyor. Yapılan çalışma kapsamında ise Bağ-Kur’lu için de prim günün 7200’e indirilmesi bekleniyor. 1800 gün daha az prim demek ise Bağ-Kur’lu için 5 sene önceden emeklilik haklarına kavuşabilmek anlamına geliyor.



Tam emeklilik böyleyken kısmi emeklilik durumunda ise ilk sigorta gününe göre farklılık görülüyor. 1999 öncesinde sigortası başlayan için 3600 şartı bulunurken, 1999 sonrası içinse 4500 şartı bulunmaktadır. Bağ-Kur’lu için sigorta giriş tarihi fark etmeden 5400 gün istenmektedir. Bu nedenle 5400 gün içinde 900 günlük indirim ile kısmi emeklilik imkanı sağlanacağı düşünülüyor.

BAĞ-KUR EŞİTLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?



Yapılan çalışma doğrultusunda bu haklardan yararlanacak olan kişilerin mevcut olarak çalışanlar olması düşünülürken düzenlemenin gelmesi ile durum netleşecek. Eğer “Yasanın çıktığı tarihten itibaren” ibaresi bulunmazsa süreç mevcut Bağ-Kur’lu içinde aynı şekilde geçerli olacaktır.