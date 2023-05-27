Sigorta girişi olanlar hemen kontrol edin! SGK 29 bin TL toplu para ödüyor

SGK girişi olanlara Toplu para desteği duyurusu geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sabah saatlerinde açıklama yapıldı. Sigorta girişi olanlara tam 29.000 TL destek ödemesi yapılacak. Ödemeyi almak için bazı şartlar bulunuyor. O şartları taşıyanlar karşılıksız ve geri ödemesiz destek ödemesini hemen alabilecek. SGK şartları tek tek açıkladı. Sigorta girişi olanlar Hemen e-devlet'ten kontrol etsin. Ödeme alma hakkınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

112 GÜNLÜK DOĞUM İZİN PARASI 24 BİN 908 LİRA

Son bir yılda, en az 90 gün sigortalı olan kişilere yönelik olarak SGK tarafından destek ödemeleri yapılmaktadır. 2023 yılındaki asgari ücret zammının ardından, destek ödemelerinde artış yaşanmış ve tavan ile taban ödeme tutarları belirlenmiştir. Bu ödemelerin amacı, çalışanları maddi açıdan desteklemektir. Ödeme miktarları, sigortalının kazancı ve sigortalılık süresine göre belirlenmektedir.

Doğum yapan annelere yönelik olarak da destek ödemeleri sunulmaktadır. Çalışan annelere, doğum izni süresince 112 günlük bir süre için ödeme yapılmaktadır. Bu izin süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadır. Ayrıca günlük 1.5 saatlik süt izinleri de mevcuttur. Çocuk sayısına bağlı olarak, 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı verilmektedir. Analık izni süresince çalışmayan her gün için geçici iş göremezlik ödeneği sağlanmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük doğum izni parası, 24.908 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca her doğumda, ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira gibi ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemeler, annenin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın verilmektedir.

Anne olanlara, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı tanınmaktadır. Evlat edinen anneler de bu imkandan yararlanabilmektedir. Çalışılan sürenin ücreti işveren tarafından ödenirken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Birinci çocuğunu dünyaya getiren bir anne, İŞKUR'dan 9.932 lira gibi bir ödeme alabilmektedir. Kadın çalışanlar, sigortanın devam ettiği durumlarda bu ödemelerden faydalanabilmektedir.