Sigara zammı son dakika! Tiryakiler yıkılacak: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatlarına zam yolda

Türkiye'de yaşanan enflasyon sorunu nedeniyle peş peşe zam yağmuru devam ediyor. Özellikle temel Gıda ve temel ihtiyaç ürünleri son dönemlerde fahiş düzeyde arttı. Alkol ve sigara fiyatlarına zam haberleri de yağmur gibi geliyor. Sigara tiryakilerine bir kötü haber daha geldi. Nisan ayında Sigara fiyatlarına zam yolda. Peki, hangi sigaralara zam gelecek? İşte sigara zammı son dakika haberi…

Türkiye'de her geçen gün yükselen enflasyonla birlikte Alım gücü Günden güne düşerken zam haberleri de peş peşe geliyor. Özellikle 2 yıldan bu yana temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın belini dikmeye başladı. Sigara tiryakileri de Sigara fiyatlarına zam haberleri ile sarsılmaya devam ediyor. Nisan ayında sigara yazan haberi geliyor. Yeni bir sigara zammı kapıya dayandı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar olacak? Nisan'da Sigara fiyatlarına zam var mı?

NİSAN’DA SİGARA FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Sigara tiryakilerine yeni zam haberi geldi. Bu defa tiryakiler sigarayı bırakacak Çünkü sigaraya Nisan'da ciddi zam geliyor. Alkol ve sigara fiyatlarına son dönemlerde yapılan zamlar zaten tiryakileri üzerken nisan ayı içinde zam haberi sosyal medyadan duyuruldu. Sigaraya zam son dakika gelişmeleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?

Sigara zammı en son ocak ayında yapılmıştı. 2023 yılı Ocak ayında sigara fiyatları vergi matrahlarının artması ile birlikte artmıştı. Ancak bir kez daha zam haberi geldi. Özellikle bazı sigara markalarında fiyat artışı bekleniyor. Kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'de de satışı olan en büyük sigara grupları Winston, Muratti, Camel, Marlboro, Parliament, JTI, BAT ve Philip Morris'un zam yapmaya hazırlanıyor. Son dakika sigaraya zam haberleri sosyal medyada hızla yayılırken tiryakiler ise artan fiyatlara tepki gösteriyor.

1 NİSAN 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Peki, zam öncesi güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan 2023 güncel sigara fiyatları şöyle:

Uzun Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Kısa Parliament paket fiyatı: 37 Lira

Marlboro White paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Edge Sky paket fiyatı: 35 Lira

Parliament Aqua Blue Slims paket fiyatı: 38 Lira

Davidoff C Line Blue paket fiyatı: 33 Lira

Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Touch White paket fiyatı: 35 Lira

Marlboro Edge sigara paket fiyatı: 34 Lira

Kent sigara paket fiyatı: 33 Lira

Winston Slender Blue paket fiyatı: 33 Lira

Parliament Midnight Blue paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro sigara paket fiyatı: 36 Lira

Marlboro Edge Blue paket fiyatı: 34 Lira

Parliament sigara paket fiyatı: 37 Lira

Camel Yellow 100 gr tütün paket fiyatı: 55 Lira

Winston Slender paket fiyatı: 33 Lira

Winston sigara paket fiyatı: 34 Lira