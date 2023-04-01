Sigara zammı son dakika! Tiryakiler yıkılacak: BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatlarına zam yolda

Türkiye'de yaşanan enflasyon sorunu nedeniyle peş peşe zam yağmuru devam ediyor. Özellikle temel Gıda ve temel ihtiyaç ürünleri son dönemlerde fahiş düzeyde arttı. Alkol ve sigara fiyatlarına zam haberleri de yağmur gibi geliyor. Sigara tiryakilerine bir kötü haber daha geldi. Nisan ayında Sigara fiyatlarına zam yolda. Peki, hangi sigaralara zam gelecek? İşte sigara zammı son dakika haberi…
Türkiye'de her geçen gün yükselen enflasyonla birlikte Alım gücü Günden güne düşerken zam haberleri de peş peşe geliyor. Özellikle 2 yıldan bu yana temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın belini dikmeye başladı. Sigara tiryakileri de Sigara fiyatlarına zam haberleri ile sarsılmaya devam ediyor. Nisan ayında sigara yazan haberi geliyor. Yeni bir sigara zammı kapıya dayandı. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar olacak? Nisan'da Sigara fiyatlarına zam var mı?
NİSAN’DA SİGARA FİYATLARINA ZAM GELİYOR
Sigara tiryakilerine yeni zam haberi geldi. Bu defa tiryakiler sigarayı bırakacak Çünkü sigaraya Nisan'da ciddi zam geliyor. Alkol ve sigara fiyatlarına son dönemlerde yapılan zamlar zaten tiryakileri üzerken nisan ayı içinde zam haberi sosyal medyadan duyuruldu. Sigaraya zam son dakika gelişmeleri ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
SİGARAYA NE KADAR ZAM GELECEK?
Sigara zammı en son ocak ayında yapılmıştı. 2023 yılı Ocak ayında sigara fiyatları vergi matrahlarının artması ile birlikte artmıştı. Ancak bir kez daha zam haberi geldi. Özellikle bazı sigara markalarında fiyat artışı bekleniyor. Kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'de de satışı olan en büyük sigara grupları Winston, Muratti, Camel, Marlboro, Parliament, JTI, BAT ve Philip Morris'un zam yapmaya hazırlanıyor. Son dakika sigaraya zam haberleri sosyal medyada hızla yayılırken tiryakiler ise artan fiyatlara tepki gösteriyor.
1 NİSAN 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Peki, zam öncesi güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan 2023 güncel sigara fiyatları şöyle:
Uzun Parliament paket fiyatı: 37 Lira
Kısa Parliament paket fiyatı: 37 Lira
Marlboro White paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Edge Sky paket fiyatı: 35 Lira
Parliament Aqua Blue Slims paket fiyatı: 38 Lira
Davidoff C Line Blue paket fiyatı: 33 Lira
Marlboro Touch Blue paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Touch White paket fiyatı: 35 Lira
Marlboro Edge sigara paket fiyatı: 34 Lira
Kent sigara paket fiyatı: 33 Lira
Winston Slender Blue paket fiyatı: 33 Lira
Parliament Midnight Blue paket fiyatı: 36 Lira
Marlboro sigara paket fiyatı: 36 Lira
Marlboro Edge Blue paket fiyatı: 34 Lira
Parliament sigara paket fiyatı: 37 Lira
Camel Yellow 100 gr tütün paket fiyatı: 55 Lira
Winston Slender paket fiyatı: 33 Lira
Winston sigara paket fiyatı: 34 Lira