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Sigara zammı açıklandı! 5 sigara markası 3 TL zam yapıyor o tarihte uygulanacak

Sigara fiyatlarına zam son dakika! 5 sigara grubu ortak açıklama yaptı. Sigaraya 3 TL zam az önce açıklandı. Sigara zammı o tarihten uygulanacak.

Sigara zammı açıklandı! 5 sigara markası 3 TL zam yapıyor o tarihte uygulanacak

Sigaraya zam son dakika. Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar tiryakilere kara haberi verdi. Sigara fiyatlarına 3 TL birden zam geliyor. 5 sigara grubu aynı anda zam yapacak. Üstelik zam öncesi sigara fiyatları satışları da geçici olarak durduruldu. Tiryakiler market raflarında ve Tekel bayilerinde sigara bulmakta güçlük çekiyor. Peki, Sigaraya ne zaman zam gelecek? Sigara zammı ne zaman?

Son dönemdeki sürekli zam furyasının etkisini en çok hisseden gruplardan biri olan sigara tiryakileri için yeni bir zam kararı alındı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, sigara firmaları 14 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce bakkal ve tekel bayilerine sigara satışını durdurdu. Bu durum, Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar'ın önemli bir açıklama yapmasına yol açtı.

SİGARAYA 3 TL ZAM GELİYOR

Dündar, maliyetlerin artması nedeniyle sigara fiyatlarına 3 TL'lik bir zam yapılacağını ifade etti. Ancak bu zam öncesinde sigara satışlarının durdurulduğunu belirtti. Bayiler olarak tüketicilerle karşı karşıya kaldıklarını ve stokçuluk durumuna düştüklerini dile getiren Dündar, sigara firmalarından bu uygulamaya derhal son vermelerini talep etti. Şu anda sigara dağıtımının ne zaman başlayacağının kendilerine söylenmediğini belirten Dündar, sorunlarını kamuoyuna duyurmak için şikayette bulunduklarını söyledi. Tüketicilere hitap ederek, kendilerinin stokçular olmadığını ve ürün bulma konusunda sorun yaşadıklarını ifade etti.

SİGARA SATIŞLARI DURDURULDU

Sigara tiryakileri için yapılan yeni zam kararı ve satışların geçici olarak durdurulması, sigara sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Zam öncesi yaşanan bu durum, sigara tiryakilerini etkileyecek ve fiyatların artmasıyla birlikte mali açıdan zorluklar doğurabilecektir.

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